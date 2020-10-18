Протесты в Белоруссии, последние новости на 18 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Фото: Иван Иванов

В субботу, 17 октября, в Минске прошли марши студентов и женщин. Вторая акция прошла спокойно, сотрудники правоохранительных органов никого не задерживали. Несколько журналистов местных изданий были доставлены в отдел "для разбирательства" и проверки документов.

Вечером в Белоруссии прошел автопробег в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Участники преодолели 300 км по маршруту Минск - Витебск. По пути люди заехали на малую родину Лукашенко. Там для них провели экскурсию в школе, где учился будущий президент.

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба сообщил при каких условиях его подчиненные будут применять оружие. С его слов, такое возможно только при нападении на сотрудников милиции.

- Но прежде чем применить оружие, сотрудники милиции будут использовать все возможные другие методы. Оружие будет применяться лишь тех в случаях, когда на сотрудников будут нападать и наносить удары специально приспособленными предметами, - заявил Балаба.

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