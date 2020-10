Душещипательную историю рассказали ученые, изучив следы, которые оставили мать и ее дитя 13000 лет назад

Национальный парк Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико Фото: Shutterstock

Следы, цепочка которых протянулась на 1,5 километра, обнаружены в национальном парке Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико (White Sands National Park in New Mexico, US). Человеческие ступни отпечаталась в грязи давным-давно высохшего озера, превратившегося ныне в живописное плато белого цвета.

Часть цепочки следов, оставленных женщиной с ребенком

По следам древних людей (Late Pleistocene age) прошли британские ученые из Борнмутского университета (Bournemouth University) - профессор Мэтью Роберт Беннет (Matthew Robert Bennett) и его коллега профессор Салли Кристин Рейнольдс (Sally Christine Reynolds). Они изучили отпечатки, промерили их, сделав 3D-копии.

По итогам расследования «следопыты» сочинили целую историю – весьма захватывающую и трогательную. Но загадочную. Обнародовали ее в научном журнале Quaternary Science Reviews, на который ссылается Daily Mail, популярно пересказавшая фантазии ученых с их слов.

Британские "следопыты" восстанавливают ход событий

Место, где всё произошло.

Следам примерно 13 тысяч лет. Судя по размерам, глубине и форме, они принадлежат женщине и ребенку. Её ребенку, как предполагают ученые. Женщина – небольшая, молодая. Почти подросток. Шустрая. Ребенку - примерно два года. Большую часть пути она несла его на руках. И почти бежала – чуть быстрее 6 километров в час, то и дело поскальзываясь на грязи. Временами останавливалась, опускала малютку на землю, а потом опять брала его на руки. И снова бежала.

Куда они торопились? К местному знахарю. Или к родственникам? Можно только гадать. Но женщине зачем-то надо было срочно доставить ребенка в какое-то место на другом берегу высохшего озера. И она доставила. А потом вернулась. Ее встречные, но уже весьма неторопливые следы, тоже обнаружены.

Отпечаток небольшой женской стопы, оставленный 13 тысяч лет назад

Особенностит походки ученые выявляли по форме и глубине следов.

Не исключен и другой вариант: женщина пришла туда, где находился ребенок, одна. Схватила его и побежала обратно – уже на руках с ним. Может быть, похитила. Или спасла ранее похищенного представителями другого племени, чтобы они его не съели. Кто знает?

Ученые не сомневаются в одном: путешествие было крайне опасным. В той местности водились волки и саблезубые тигры. Вроде Диего из «Ледникового периода». Окаменевших отпечатков их лап полно в Уайт Сэндс, равно как и следов других героев популярного мультфильма – мамонтов и гигантских ленивцев. Вроде и Мэнни и Сида.

Герои "Ледникового периода" были отнюдь не вымышленными персонажами.

Следы волков и саблезубых тигров несколько раз пересекают цепочку следов женщины и ребенка. Ученые удивляются, что беглецов не съели. Чудом спаслись от хищников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

