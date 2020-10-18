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Наука

Душещипательную историю рассказали ученые, изучив следы, которые оставили мать и ее дитя 13000 лет назад

Обитатели Северной Америки времен ледникового периода натоптали на дне высохшего озера
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Национальный парк Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико

Национальный парк Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико

Фото: Shutterstock

Следы, цепочка которых протянулась на 1,5 километра, обнаружены в национальном парке Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико (White Sands National Park in New Mexico, US). Человеческие ступни отпечаталась в грязи давным-давно высохшего озера, превратившегося ныне в живописное плато белого цвета.

Часть цепочки следов, оставленных женщиной с ребенком

Часть цепочки следов, оставленных женщиной с ребенком

По следам древних людей (Late Pleistocene age) прошли британские ученые из Борнмутского университета (Bournemouth University) - профессор Мэтью Роберт Беннет (Matthew Robert Bennett) и его коллега профессор Салли Кристин Рейнольдс (Sally Christine Reynolds). Они изучили отпечатки, промерили их, сделав 3D-копии.

По итогам расследования «следопыты» сочинили целую историю – весьма захватывающую и трогательную. Но загадочную. Обнародовали ее в научном журнале Quaternary Science Reviews, на который ссылается Daily Mail, популярно пересказавшая фантазии ученых с их слов.

Британские &quot;следопыты&quot; восстанавливают ход событий

Британские &quot;следопыты&quot; восстанавливают ход событий

Место, где всё произошло.

Место, где всё произошло.

Следам примерно 13 тысяч лет. Судя по размерам, глубине и форме, они принадлежат женщине и ребенку. Её ребенку, как предполагают ученые. Женщина – небольшая, молодая. Почти подросток. Шустрая. Ребенку - примерно два года. Большую часть пути она несла его на руках. И почти бежала – чуть быстрее 6 километров в час, то и дело поскальзываясь на грязи. Временами останавливалась, опускала малютку на землю, а потом опять брала его на руки. И снова бежала.

Куда они торопились? К местному знахарю. Или к родственникам? Можно только гадать. Но женщине зачем-то надо было срочно доставить ребенка в какое-то место на другом берегу высохшего озера. И она доставила. А потом вернулась. Ее встречные, но уже весьма неторопливые следы, тоже обнаружены.

Отпечаток небольшой женской стопы, оставленный 13 тысяч лет назад

Отпечаток небольшой женской стопы, оставленный 13 тысяч лет назад

Особенностит походки ученые выявляли по форме и глубине следов.

Особенностит походки ученые выявляли по форме и глубине следов.

Не исключен и другой вариант: женщина пришла туда, где находился ребенок, одна. Схватила его и побежала обратно – уже на руках с ним. Может быть, похитила. Или спасла ранее похищенного представителями другого племени, чтобы они его не съели. Кто знает?

Ученые не сомневаются в одном: путешествие было крайне опасным. В той местности водились волки и саблезубые тигры. Вроде Диего из «Ледникового периода». Окаменевших отпечатков их лап полно в Уайт Сэндс, равно как и следов других героев популярного мультфильма – мамонтов и гигантских ленивцев. Вроде и Мэнни и Сида.

Герои "Ледникового периода" были отнюдь не вымышленными персонажами.

Герои "Ледникового периода" были отнюдь не вымышленными персонажами.

Следы волков и саблезубых тигров несколько раз пересекают цепочку следов женщины и ребенка. Ученые удивляются, что беглецов не съели. Чудом спаслись от хищников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Найдены человеческие следы, оставленные в то время, когда людей еще не было

Палеонтологи из Швеции, Польши, США и Греции, которые изучили цепочку следов, обнаруженную на западной оконечности греческого острова Крит, уверяют: по всем признакам следы человеческие. Что противоречит принятым ныне теориям. Ведь отпечатки чьих-то ступней оставлены 5,7 миллионов лет назад. А в то время все, кто мог бы — пусть даже теоретически – топтать босыми ногами критский берег, находились в Африке. Выбрались из нее и расселились по Европе еще через 3 миллиона лет… Читать дальше

Загадочные следы возрастом более 5 миллионов лет на побережье острова Крит.

Загадочные следы возрастом более 5 миллионов лет на побережье острова Крит.

Наука: Клуб любознательных

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