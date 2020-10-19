«Штандартенфюрер! Я смертельно устал» и ногинские Нибелунги

Подобно тому, как индийские брамины именуются дважды рожденными, А. А. Навальный теперь стал дважды отравленным Фото: REUTERS

Когда все окончательно запутались в вопросе, где же был отравлен А. А. Навальный – то ли в гостинице, то ли в аэропорту, то ли где-то еще, газета "Нью-Йорк Таймс" пришла к выводу, что борца с коррупцией жулики и воры травили неоднократно. Ну тогда все сходится.

Подобно тому, как индийские брамины именуются дважды рожденными, А. А. Навальный теперь стал дважды отравленным. Тем более, что такие случаи встречаются не только в пещерах и дебрях Индостана. В декабре 1916 г. Г. Е. Распутина сперва накормили пирожными с цианистым калием, отчего тот только икнул. Тогда убийцы поняли, что старца ядом не возьмешь, и прибегнули к револьверу, а затем к ударам по голове и утоплению в проруби. Если бы в 1916 г. кн. Юсупов и депутат Пуришкевич были столь же гуманны, как нынешние чекисты, дело кончилось бы тем, что икающего старца отправили по прямому проводу в Берлин и там вылечили в клинике Шарите.

Чудесно исцеленный А. А. Навальный показал пример широчайшей гласности, подробно рассказав, кто оплачивал его спасение. Аренду санитарного самолета люфтваффе сообщением "Берлин – Омск - Берлин" и работу выездной бригады медиков – все вместе было оценено в 79 тыс. евро - оплатил знаменитый филантроп Б. Д. Зимин. Тогда как месячное пребывание в берлинской клинике со всеми анализами, процедурами etc. обошлось лишь в 50 тыс. евро. Больничный счет был погашен быв. зампредом ЦБ С. В. Алексашенко, курировавшим в свое время выпуск ГКО, быв. владельцем "Евросети" Е. А. Чичваркиным, и программистом Ивановым. Долечивание и реабилитацию обещал оплатить тот же Чичваркин.

Великодушие последнего тем более велико, что лондонская виноторговая компания "Гедонизм", которой он владеет, фактически разорена, в погашение долгов ему пришлось продать квартиру, а сам Чичваркин ныне промышляет на Украине тренингами и коучингами на тему "Как стать здоровым, богатым и зломогучим". Тем не менее ради милого дружка и сережку из ушка. Пример дружбы великой и трогательной.

Тем не менее, чтобы не чрезмерно напрягать Е. А. Чичваркина, впавшего в скудость, А. А. Навальный переехал из Берлина на крайний Юго-Запад Германии, в небогатое сельцо Ибах близ швейцарской границы. После всех треволнений естественна тяга к уединению. Так сотрудник Штирлица Клаус писал ему заявку на отпуск: "Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха". Опозиционсфюрер Навальный тоже устал и отдыхает в лесах Шварцвальда.

Но поскольку отдыхающий не простой, немецкие органы развили активную деятельность. По сообщениям региональной телекомпании SWR, в Ибах (населением всего в 350 душ) нагнали огромную псюрню тайных агентов, которые расселись по кустам и бдительно охраняют отдыхающего от врагов. Остается лишь выяснить, кто будет оплачивать все кордоны и заставы: Чичваркин или фрау Меркель.

Впрочем, в густых лесах, окружающих Ибах, легко затеряться. Лет пятнадцать назад в Верхнюю Баварию (где медведей извели два века назад) перешел из Швейцарии медведь Бруно и гулял по туристическим тропам. Так что, если ГРУ захочет снова травить А. А. Навального "Новичком", оно может призвать своих испытанных сотрудников Петрова и Боширова, и те, наряженные в медвежьи шкуры, покусятся на киберактивиста.

Навальный переехал из Берлина на крайний Юго-Запад Германии, в небогатое сельцо Ибах близ швейцарской границы Фото: REUTERS

Возможно, тренировкой агентов перед заброской в Шварцвальд объясняется и происшествие в подмосковном Ногинске, где пьяные карлики, вооруженные молотом, напали на москвича, который хотел заснять их на видео. Нечто подобное есть у Вагнера в тетралогии "Кольцо Нибелунга". Там к русалкам Воглинде, Вельгунде и Флосхильде, хранящим золото Рейна, пристает уродливый карлик Альберих, а затем похищает у них золото, чтобы сковать из него волшебное кольцо. Поскольку Ибах расположен недалеко от Рейна, карлики из ГРУ могли в Ногинске тренироваться на предмет похищения золота.

Хранят золото не только русалки, но и бухгалтеры. А. Л. Кудрина, который в бытность свою министром финансов прославился непреклонным "И кроватей не дам, и умывальников", поздравил с юбилеем А. Б. Чубайс: "Кудрин – медленный, неторопливый авианосец. Долго разворачивается, размышляет, но когда принял решение и выбрал курс – будет идти вперед, пока не сделает и ничто его не остановит".

Авианосцы – это нечто американское, на тему 6-го флота США, - отечественного же политика уместнее сравнивать с линкором или крейсером –

"Что тебе снится, крейсер наш Кудрин,

В час, когда солнце встает над Невой".

Но сам образ – "Все пропьем, но флот не опозорим" – конечно, яркий и выпуклый. Тем более, что А. Л. Кудрин все не пропивал, а совсем наоборот.

Но далее А. Б. Чубайса понесло куда-то не туда. Вернувшись к вечной теме "Давай денги! Денги давай!", он сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды. Т. е. покуда длинные деньги пенсионеров не будут направлены на рисковые нвестиции, нанотехнологии так и будут буксовать.

Конечно, отсутствие живительной влаги губительно –

"Коль в бассейне нет воды,

Воду выпили <враги>".

Но глубокая диалектика чубайсовой мысли в том, что, поздравив А. Л. Кудрина, чья гениальность заключалась в превращении доходов в сокровища –

"Ступайте, полно вам по свету рыскать,

Служа страстям и нуждам человека.

Усните здесь сном силы и покоя,

Как боги спят в глубоких небесах...",

сам он пожелал, чтобы пенсионное золото, любящее консервативный подход – если инвестировать, то в очень надежные активы, послужило бы нуждам нанотехнологии, которая, напротив, является довольно рисковым делом. Как это понравится вкладчикам НПФ (если таковые еще остались), нанотехнолога не интересует. Можно и так, но почему нанотехнолог думает, что зато его нужды всем интересны?

Впрочем, командиры промышленности вообще полюбили смелые заявления. Глава Минпрома Д. В. Мантуров приветствовал валютные пляски, заявив, что падение курса рубля — это "круто". По его мнению, ослабление рубля почти на 20% станет благоприятным для российских компаний, не зависящих от импорта.

Остается выяснить, много ли таких компаний. Если поскрести, выясняется, что и автопром, и авиапром очень даже зависят от импортных комплектующих. А в таких областях, как медицина, так и вообще полный швах. Например, зубные импланты (и много еще зубного) – на 100% импортные.

Да и в целом видимо не существует в России компаний, независимых от импорта - так что министр, приветствующий обвал рубля, сильно погорячился.