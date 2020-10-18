Что происходит в Нагорном Карабахе, новости на 18 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в регионе и теперь рассказываем, что там происходит 18 октября 2020 года Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан уже второй раз нарушают договоренности о прекращении огня и гуманитарном перемирии. Первый раз они не воспользовались возможностью остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе после встречи дипломатов, которая прошла 10 октября в Москве. В воскресенье вооруженные силы стран нарушили договоренности Минской группы ОБСЕ, второй раз переступили через решение дипломатов. Мы собрали последние новости о конфликте в регионе и теперь рассказываем, что там происходит 18 октября 2020 года.

НАСТУПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО ПЕРЕМИРИЯ

Министерства обороны Азербайджана сообщает, что после объявления "17 октября нового гуманитарного перемирия азербайджанская армия уничтожила у противника 2 ракетные установки наведения ракетного комплекса С-300, 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 2 РСЗО "Смерч", 1 пушку-гаубицу Д-20, 1 зенитную установку КС-19 и 6 автомашин".

Это по словам официального источника все это случилось сразу после того, как "армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии в Гедабекском и Товузском районах из Чамбаракского и Бердского районов Армении".

Потом в ходе "успешных боевых действий азербайджанской армии в направлении Физули была захвачена военная база ВС Армении".

"Противник был вынужден бежать, оставив позади боевые машины, боеприпасы и другую военную технику", - сообщает Баку.

А пару часов назад Азербайджанская армия сообщила об уничтожении второго штурмовика Су-25 армии Армении, который "пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии в направлении Джебраила". При этом официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что сообщения Баку являются "наглой ложью".

КАРАБАХ ПРОДОЛЖАЕТ ОБОРОНЯТЬСЯ

Минобороны Армении опровергает заявления азербайджанской стороны о том, что подразделения Вооруженных сил Армении открыли ночью огонь из крупнокалиберного оружия вдоль границы.

"С нашей стороны была предпринята попытка достичь соглашения о выводе раненых солдат с поля боя при посредничестве МККК (Международный Комитет Красного Креста), которое было отвергнуто Баку. Очевидной причиной стало запланированное Азербайджаном наступление. Очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, противник с 00:04 до 02:45 вел артиллерийские обстрелы в северном направлении, а с 02:20 до 02:45-ракетные обстрелы в южном направлении. За ночь в зоне конфликта между Арцахом и Азербайджаном соблюдается гуманитарное прекращение огня, за исключением 00:04 и 02:45 и 02:20 на юге, когда применяются силы противника и ракетные удары. Утром, в течение 07:20 часов утра, после активного пожара, азербайджанские военные отправились на юг к огню. Есть две жертвы и раненые. Вся ответственность за напряженность на передовой ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - пишет в своем паблике официальный представитель Минобороны Армении Шушун Степанян.

Минобороны Армении подтверждает, что вооруженные силы Азербайджана с использованием артиллерийского огня предприняли наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище ) с целью занятия выгодных позиции .

"Обе стороны несут потери. На южном направлении подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха уничтожили четыре атакующих танка противника. На южном направлении противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийские средства, - уточняет Степанян обстановку в Нагорном Карабахе и публикует видео наступления пеших частей азербайджанских войск на позиции войск Нагорного Карабаха.

О ПРИНУЖДЕНИИ К МИРУ

В Ереване заявили, что "Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах".

Отметим, что в субботу днем Служба Национальной Безопасности Армении опубликовала аналитический материал своей разведки, в котором говорится об отсутствии каких-либо предпосылок для установления перемирия в Нагорном Карабахе.

Вот эта информация: "Азербайджанская сторона использует коварный метод незаметного перемещения на свою территорию значительного количества боеприпасов и наемников-террористов, о чем свидетельствуют авиарейсы самолетов "Боинг-747" и "Ил-76" азербайджанской авиакомпании "Силк Уей" (Silk Way), осуществляемые в военные аэропорты различных стран и в обратном направлении. Например, 16 октября 2020г. был зафиксирован рейс из Баку в аэропорт Баграм Афганистана, 17 октября – рейс из аэропорта Баграм Афганистана в аэропорт Лашкаргах - Баку. Тот же маршрут запланирован также 18 октября.

Запланированы также рейсы из Баку через промежуточный аэропорт в аэропорт Кандагар и обратно. Более того, аналогичные рейсы будут осуществлены также после 19 октября. При этом часть указанных рейсов отсутствует в системе расписания международных авиарейсов, а некоторые аэропорты не имеют международную классификацию".