Во время родов врачи случайно порвали Тасе ручку

Вообще-то, Таська – настоящий ангел! Фото: семейный архив.

Вообще-то, Таська – настоящий ангел! Ведь она своим рождением спасла маму от тяжелой болезни – доброкачественной опухоли гипофиза, из-за которой несчастную женщину мучили кошмарные головные боли. Лечили гормонами. После лечения поставили диагноз «бесплодна». И тут в наш мир «постучалась» Тася!

- Беременность была идеальной! – вспоминает мама. – Старшие сестрички и папа так ее ждали. А я тем более! Это же спасительница моя. Роды начались в срок, но в процессе что-то пошло не так…

Конечно же, никто не хотел плохого. Увы, «парез Эрба» - достаточно частая травма, когда врач недостаточно профессионален и вытягивает малыша за руку. В общем, родился ангел с одним «крылом». Второе же безвольно висело плетью, перебитое во всех трех суставах. Сделали сложнейшую, срочную операцию - сшили нервные корешки. Благодаря этому, девочка постепенно стала переворачиваться и ползать. Это огромная победа! Но чудес не бывает. Чтобы рука заработала полностью, необходима серьезная, непрерывная реабилитация. Ни одна квота, увы, такую не предусматривает. Но без нее девочка просто не научится пользоваться рукой, несмотря на то, что нервная чувствительность в руке восстановлена и мышцы живые.

- У ребенка если все шансы к подростковому возрасту полностью восстановить подвижность и чувствительность конечности. Но чтобы это произошло, необходимо работать прямо сейчас. Ведь именно в два года человек наиболее активно познает мир, учится обращаться с предметами и задействовать для этого обе руки. Необходимо прежде всего сам мозг настроить на то, что вторая рука есть. Это можно сделать только с помощью реабилитации.

И стоит необходимый курс интенсивных занятий 200 000 рублей. Таких денег молодая семья с тремя детьми не видела никогда. Остается только надеяться, что кто-то посочувствует малышке и поможет.

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи.

Помочь через смс можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 – это любая сумма пожертвования.

Реквизиты

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