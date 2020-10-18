Теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в Санкт-Петербурге

22-летний российский теннисист Андрей Рублев этой осенью на подъеме. Фото: REUTERS

22-летний российский теннисист Андрей Рублев этой осенью на подъеме. На US Open и «Ролан Гаррос» Андрей дошел до четвертьфиналов. А между этими двумя турнирами «Большого шлема» в сентябре выиграл крупный турнир АТП-500 в Гамбурге.

Показав стабильную игру на протяжении нескольких месяцев, Андрей Рублев на этой неделе впервые вошел в первую десятку рейтинга и считался одним из фаворитов St. Petersburg Open.

На турнире в Санкт-Петербурге Рублев был посеян под 3-м номером, а по дороге к финалу ему пришлось провести два сложнейших трехсетовых поединка против француза Уго Умбера (во втором круге) и канадца Дениса Шаповалова (в полуфинале). В финале по сетке Рублев попадал на первую ракетку России Даниила Медведева, у которого в своей карьере вообще не выиграл ни одного сета, а последний раз ему уступил как раз в четвертьфинале US Open. Но на этот раз Медведев вылетел еще во втором круге, и в финале Андрей встретился с сильным хорватом Борна Чоричем.

Первый сет затянулся, его Рублев смог выиграть только на тай-брейке. Во втором тоже была плотная борьба, но российский теннисист все же дожал ховата (7:6; 6:4). Матч продолжался 1 час 40 минут.

Кстати, в понедельник после этой победы Рублев поднимется еще на две строчки и займет 8-ю строчку в мировом рейтинге. А во вторник Андрею исполнится 23 года – великолепный возраст и для дальнейшего восхождения на теннисный Олимп.