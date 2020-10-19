Болезнь основного вратаря и лидера команды Симона Миньоле — катастрофа для "Брюгге" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Зенит» обязан с победы начинать свой путь в стартующем во вторник 20 октября групповом этапе Лиге чемпионов. В пользу чемпионов России абсолютно все — домашнее поле, отдохнувший Дзюба, и бушующий коронавирус в стане соперника.

В «Брюгге» больны четверо

Тесты УЕФА на Covid-19 оказались шокирующими для «Брюгге». Сразу три игрока и еще один человек из менеджмента оказались заражены. Потерю Михала Крменчика чемпион Бельгии мог бы и пережить. А вот выбывший из-за «короны» центральный защитник Одилсон Коссуну — это уже проблема. Болезнь основного вратаря и лидера команды Симона Миньоле — катастрофа. Голкипер сборной Бельгии долгое время играл в АПЛ за «Сандерленд» и «Ливерпуль», опыт Миньоле должен был стать одним из главных козырей «Брюгге» в этой ЛЧ. А теперь Фелиппу Клеману и его помощникам в тренерском придется выдумать что-то экстраординарное, чтобы укрепить оборону.

Матчи ЛЧ можно переносить

Болезнь игроков протекает бессимптомно, нов «Брюгге» здоров нервничают. Перед тем, как сдать положительные тесты, футболисты несколько часов провели в автобусе, возвращаясь из Льежа вместе со всей командой. Успел ли кто за это время подхватить от них «корону» - покажут только тесты. Но по правилам УЕФА, матч группового этапа Лиги чемпионов из-за эпидемии у одного из соперников может быть перенесен на зиму, но сыгран не позже 28 января.

«Зенит» отдохнул с «Сочи»

Для «Зенита» такой поворот нежелателен. У «Брюгге» остались в обойме неплохие исполнители. Ханс Ванакен — король центра поля, и бельгийцам стоило больших усилий удержать его от отъезда в Англию. А есть еще Диатта, Деннис, Вормер… И все они очень здорово сыграны - «Брюгге» сохранил состав с прошлого сезона.

Но у команды Сергея Семака все равно сейчас лучшее время, чтобы начать путь в Лиге чемпионов с победы. Тренерский штаб в матче против «Сочи» дал отдохнуть Артему Дзюбе, Магомеду Оздоеву и Юрию Жиркову. Остальные игроки «Зенита» тоже не особо напрягаясь добыли победу — 3:1.

И неудивительно, что букмекеры ставят на Санкт-Петербург. Коэффициенты на победу питерцев — 1,7-1,8, на поражение — 5,85. И если при таких условиях не выигрывать у такого соперника как «Брюгге», то делать в Лиге чемпионов «Зениту» нечего. Ведь другие два конкурента по группе - «Лацио» и «Боруссия» Дортмунд — намного выше классом.

Матч 1-тура Лиги чемпионов 2020/21 «Зенит» - «Брюгге» начнется 20 октября в 19:55.

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