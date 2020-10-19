Новые правила покупки ОСАГО с 19 октября 2020: за полисом — на маркетплейс

Плюс нового варианта — на маркетплейсе можно сравнить цены разных страховых компаний и тут же сразу купить полис Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 октября 2020 года изменились правила покупки ОСАГО — вступила в силу новая версия закона «Об обязательном страховании владельцев транспортных средств». Главное новшество такое: автомобилистам теперь разрешено приобретать ОСАГО в электронном виде не только через сайт страховой компании, но и через маркетплейсы — специальные финансовые платформы.

ЧТО ЭТО ЗА МАРКЕТЫ?

Финансовый маркетплейс — дело для России сравнительно новое, граждане могут через них воспользоваться дистанционно разными финансовыми услугами. Открыть счет в банке, купить страховку, приобрести ценные бумаги и т. п. Естественно, все услуги должны соответствовать требованиям российского законодательства и быть подконтрольны Центробанку. Потребитель, зашедший на маркетплейс, должен иметь возможность ознакомиться со всей той же информацией, которую бы ему выдали непосредственно в банке или страховой.

Конкретно для продаж ОСАГО законом дополнительно оговариваются такие детали: финансовая платформа не должна брать с автомобилиста комиссию за оформление этой обязательной страховки, ее стоимость на маркетплейсе должна быть точно такой же, как на официальном сайте страховой компании.

В целом покупка автогражданки через маркетплейс не должна отличаться от покупки электронного ОСАГО напрямую у страховой.

ЧЕМ БУДЕТ ЛУЧШЕ?

-Плюс нового варианта — на маркетплейсе можно сравнить цены разных страховых компаний и тут же сразу купить полис. Не надо переходить на какой- то другой сайт. Это экономит время, - рассказал «КП» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Сейчас страховые вправе определять цены на ОСАГО в рамках тарифного коридора, установленного Центробанка. Тарифная политика у разных компаний в отношении определенных категорий автомобилистов может быть разной. Правда, у большинства цены примерно совпадают — и они ближе к верхней границе коридора — но все-таки, воспользовавшись новым сервисом, можно выиграть какие-то деньги, очень быстро сравнив варианты.

Напомним, что с сентября коридор базовых ставок на ОСАГО для автолюбителей на легковушках расширен на 10% вверх и на столько же вниз. Предполагается, что тарифы при этом должны стать более индивидуализированными, страховщики теперь вправе учитывать персональные особенности водителя и его стиля езды (включая частоту и степень злостности нарушений правил дорожного движения).

Сличать эти индивидуализированные условия страхования по разным сайтам действительно стало сложнее. Загрузить один раз свои личные данные и увидеть, исходя из них, возможные предложения - конечно, так удобнее.

Эксперты также считают, что новый сервис будет способствовать конкуренции среди страховых. Как объясняет Антон Шапарин, ценовой сговор разных компаний — когда они сообща задирают тарифы до предела возможного — на маркетплейсе сразу станет заметен. Причем не только покупателям, но и антимонопольной службе.

КУДА ИДТИ?

Пока надо запастись терпением. Официальных финансовых маркетплейсов на сегодня Центробанком зарегистрировано два. Это «ВТБ Регистратор» и «Финуслуги» от Московской биржи. Прямо сегодня оформить через них автогражданку корреспонденту «КП» не удалось, пока там предлагаются банковские вклады и облигации. Как утверждают специалисты, это пилотные проекты - сервисам нужно некоторое время, чтобы расширить услуги.