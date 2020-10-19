Вместе с Навальным американские журналисты требуют от Трампа усилить антироссийские санкции

Оппозиционер раздает интервью западным СМИ Фото: REUTERS

«Власти ФРГ дали нашей съёмочной группе спецразрешение на приезд в Германию, несмотря на ограничения из-за коронавируса», — гордо рапортует ведущая американского телеканала CBS News, начиная новый сюжет.

Попробовали бы не дать — журналисты перелетели через океан не зачем-то, а для интервью с Алексеем Навальным. Россиянин уже месяц живёт где-то в Германии, выписавшись из берлинского госпиталя «Шарите». Официальная версия Запада: он попал туда, поскольку был отравлен «по злой воле Кремля».

Но даже если бы инцидента с отравлением, до боли напоминающим «дело Скрипалей», не было, его бы стоило выдумать. Никогда о Навальном столько не писали западные СМИ, никогда он не раздавал им столько интервью. «Русская служба Би-би-си»… «Шпигель»… «Бильд»… Неудобных вопросов (например, зачем Алексей 10 лет назад ходил на «Русские марши», шествия радикальных националистов), конечно, не задают.

Кульминация 15-минутного сюжета о Навальном, вышедшего 18 сентября на CBS, — журналистка из США мягко подводит собеседника к главному для неё вопросу:

— Меркель и Макрон выступили за новые антироссийские санкции. Все эти лидеры, кроме Трампа…

— Да, я заметил, — смеётся в ответ Алексей. — Это невероятно важно, чтобы все, и особенно президент США, были против использования химоружия в XXI веке.

В общем, опять точная калька с истории Скрипалей двухлетней давности: как вы помните, тогда Запад тоже говорил не просто о «покушении» на предателя, а о целой «химической атаке в Солсбери», что звучит серьёзнее.

Зачем CBS приплетает к «делу Навального» президента США — понятно: этот телеканал поддерживает его противника Байдена из Демократической партии. Любым способом лишний раз уколоть Трампа — грех не использовать возможность.

Другое утверждение Навального из этого интервью — что нервно-паралитическим ядом, которым его якобы отравили, владеет только Россия — спорное. Формула яда в общих чертах известна, рабочие образцы синтезировались в Чехии, Британии и других странах.

Зато есть забавный кадр на 12-й минуте сюжета: Навальный с женой прогуливается у Бранденбургских ворот. Его сопровождают 8-9 охранников — немецких полицейских (и, вероятно, некое количество сотрудников в штатском). За чей счёт этот банкет? — спросит, наверное, смышлёный зритель. Ответа нет.

Но шоу должно продолжаться — и в тот же день выходит интервью с Алексеем в журнале New Yorker. Тут более штучный товар — в отличие от «телеящика», сей журнал с изысканным дизайном рассчитан на интеллектуалов.

Но тоже ничего нового, всё те же бездоказательные обвинения в адрес кремлёвских оппонентов Навального «в организации отравления» и «коррупции». И всё те же отсылки к западной масс-культуре — описывая свои ощущения в процессе болезни и выздоровления, Навальный упоминает дементоров (героев «Гарри Поттера», высасывающих жизнь), а также Кота в сапогах из мультика «Шрек».

Наконец, днём ранее вышло ещё одно интервью Навального — британскому журналу The Economist. И вновь ничего нового, те же слова, которые мы слышали последние 12 лет активности Навального в России, и те же отсылки к масс-культу (на сей раз — к известной сцене вылупления монстра из фильма «Чужой»).

Почему на Алексея так накинулись западные СМИ — понятно. Он говорит ровно то, что им нужно. Про страшную российскую власть. Про «кремлёвскую диктатуру». Про якобы заказанные Кремлём политические убийства в духе книжек и фильмов о Джеймсе Бонде.

Он говорит об этом именно так, как нужно западным журналистам. Используя понятные всем штампы масс-культуры. В контрастных чёрно-белых тонах. Словно идеальный пропагандист времён пика Холодной войны, когда «здесь» — Свободный мир, а «там», на Востоке — империя абсолютного зла.

Правда, в ту эпоху многие политэмигранты — писатель Александр Солженицын или философ Александр Зиновьев — попав на Запад, быстро разочаровывались, увидев его неприглядную изнанку. Кто знает, возможно, такая метаморфоза ждёт и нашего героя.

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