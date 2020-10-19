31 декабря в Москве заканчивается программа добровольного страхования жилья

Эксперты напомнили, что срок оказания услуг для занятых в программе страховых компаний заканчивается 31 декабря текущего года, а к заключению нового договора власти не готовятся.

Речь идет о городской программе страхования жилья, которая выплачивает компенсации в случае ущерба от пожаров, взрывов, аварий и стихийных бедствий. Свою работу она начала с середины 90-х годов при поддержке Правительства Москвы. Тогда город выплачивал 80% компенсаций из местного бюджета, а страховые брали на себя лишь 20%. Такой подход заставил москвичей поверить в программу и начать более охотно страховать свое имущество.

В настоящее время процентное соотношение изменилось: теперь город берет на себя 15% выплат. Несмотря на это, эксперты сомневаются, что программа в ее нынешнем виде сможет работать без участия городской администрации.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился в мэрию с благодарностью за многолетнюю успешную реализацию московской программы страхования жилья, при этом выразил обеспокоенность отсутствием объявления очередного конкурса по выбору страховщиков.

“Как показала практика, без участия местных властей подобные проекты нигде в регионах запустить не удалось, хотя попытки делались”, - отметил вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер. По его словам, в случае закрытия московской программы ставится под угрозу реализация федерального закона, который требует разработать в регионах России механизм страховой защиты жилья граждан от ЧС.

В этой ситуации в первую очередь пострадают малообеспеченные жители, в том числе пенсионеры и ветераны, которые являются основными участниками программы, которые не смогут позволить коммерческую страховку из-за высокой стоимости, тогда как действующая программа считается льготной и доступной для людей с разным достатком. Ежемесячный взнос по такому страхованию составляет около ста рублей.

“Ежегодно страховые компании, участники программы, выделяют более 12% от собранных страховых премий на предупредительные мероприятия. За эти деньги в московских домах ремонтируют и модернизируют системы пожаротушения и дымоудаления, пожарную сигнализацию, электрощитовые, проводят противопожарную обработку, закупают пожарные шланги и другое противопожарное оборудование. Кроме того, в рамках программы наниматели муниципального жилья страхуют квартиры самостоятельно, и при повреждении выплату осуществляет страховая компания (85%) и город (15%). Но без программы все будет делаться за счет городского бюджета”, - отметил эксперт.

Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев согласился с тем, что московская программа является одной из лучших. Он выразил надежду, что она продолжит свою работу, даже если доля городского бюджета в выплатах снизится с 15% до 10%.

“Наличие хотя бы небольшой доли участия городской администрации в компенсации ущерба - это существенный имиджевый плюс, гарантия для москвичей, что программа работает и работает справедливо”, - считает Уфимцев.

С начала этого года городскую страховку по различным происшествиям получили полторы тысячи семей, всего было выплачено около 61 миллиона рублей. Сейчас свыше 2,5 млн московских семей имеют действующие договоры страхования.

Комментарий Департамента городского имущества города Москвы:

Целью запуска в 1995 году Городской программы страхования жилья было обеспечение москвичей качественным и доступным страховым продуктом, который покрывал бы наиболее распространенные риски. Таким образом Правительство Москвы рассчитывало сформировать в столице цивилизованный рынок страхования жилья. И эта задача была выполнена.

Сегодня на московском рынке страхования жилья присутствует много сильных игроков, которые предлагают разнообразные и доступные продукты страхования. В настоящее время город анализирует ситуацию и на основании этого будет принимать решение о дальнейшем развитии программы.

В этом году страховые выплаты в рамках Городской программы получили 3119 семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам более 127 млн руб.

Пресс-служба Департамента городского имущества города Москвы