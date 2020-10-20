Протесты в Белоруссии, последние новости на 20 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Во время воскресного марша оппозиции в Минске. Фото: Иван Иванов

МВД опубликовало данные по воскресным акциям протеста. Согласно официальной статистике, в них участвовали около 8000 человек по всей стране. Из них в Минске — 7000. Задержано 280 человек.

Днем 19 октября на центральной площади Минска состоялся митинг в поддержку действующих властей. Параллельно здесь же у Красного костела для протестного марша собрались пенсионеры.

ОППОЗИЦИЯ

Освобожден из-под ареста политтехнолог Виталий Шкляров, который среди прочих был на встрече с Лукашенко в СИЗО.

Переведен по домашний арест адвокат Марии Колесниковой Илья Салей.

Переведена под домашний арест член президиума оппозиционного Координационного совета Лилия Власова.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

В Ватикане обсудили белорусский вопрос. Напомним, что эта одна из немногих европейских стран, которая не то, что отозвала своего посла из Минска, а наоборот его туда направила.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

В Минске прошло заседание по делу фотокорреспондента TUT.by Вадима Замирского. За участие в несанкционированных митингах он получил 15 суток ареста.

Параллельно наказание избирали фотографу БелаПАН Всеволоду Зарубину. Он так же получил 15 суток административного ареста.