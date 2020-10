На Занзибар, по делу, срочно: Как экзотический остров неожиданно стал массовым курортом

Прямые рейсы на Занзибар будут из 6 российских городов Фото: EAST NEWS

А помните, как все смеялись в августе. Первые три страны, с которыми Россия открыла авиасообщение, - Турция, Великобритания и Танзания, а точнее остров Занзибар. Почему Танзания? Где вообще этот Занзибар? Шутники постили мемы. Заядлые путешественники тщетно пытались понять, как на Занзибар улететь – раз уж можно. Ответ: никак. Открытие авиасообщения с Танзанией почти три месяца оставалось лишь на бумаге, в реальности же ни одна авиакомпания на Занзибар не летала.

Но – поговорка о том, что русские долго запрягают, да быстро ездят, оказалась близка к истине. Туроператоры и авиакомпании “запрягли” прямые рейсы на остров в Индийском океане сразу из 6 городов России! Полеты начнутся с конца октября.

Впрочем, удивительно не это. В доковидные времена чартеры куда только не летали - от Доминиканы до Вьетнама. Но сейчас Занзибар по количеству рейсов (а значит, и доступности для туристов) опережает и Египет, и Дубай, и Кубу, и Мальдивы. А на этом список зимних пляжных курортов пока заканчивается. С другими странами авиасообщение закрыто. В Турции же зимой для купания холодно, не говоря уже и наших черноморских курортах.

Почему так получилось? Правительство в своих распоряжениях о возобновлении авиасообщения ввело ограничения на количество рейсов: в Дубай разрешили всего 2 рейса неделю (фактически четыре, по два у “Аэрофлота” и “Эмирейтс”, паритет положен по международным авиационным договорам. Но это слезы – прошлой зимой летало по десять лайнеров в день), на Кубу тоже два, на Мальдивы четыре, в Египет – три рейса в неделю, и то в Каир, а не ка Красное море. А для Занзибара никаких ограничений нет, хоть по расписанию электричек самолеты пускай!

Люди зимой захотят в теплые страны, резонно рассуждают туроператоры. Будет спрос – значит, должно быть предложение. А что предложить при таком раскладе? Выходит, что Занзибар.

- В виду отсутствия чартерной перевозки по другим традиционным зимним направлениям есть все основания полагать, что чартерная программа на Занзибар этой зимой будет востребована, - подтверждает исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

СКОЛЬКО ЛЕТЕТЬ

9 часов. Далековато. Но не дальше, чем до любимых нашими отпускниками Таиланда, Вьетнама, Доминиканы.

КТО БУДЕТ ЛЕТАТЬ НА ЗАНЗИБАР

- Авиакомпания NordWind первой стартует с прямыми рейсами на Занзибар – уже с 25 октября. Чартеры будут выполняться по заказу туроператора Pegas Touristik. Сначала туроператор запланировал одну чартерную цепочку, вскоре добавил вторую, сейчас в расписании вылеты дважды в неделю, по субботам и воскресеньям.

- Авиакомпания Royal Flight начнет выполнять чартерные рейсы на Занзибар с 29 октября по заказу туроператора Coral Travel. Раз в 10 дней, на самолетах Boeing 777-300ER, рассчитанных на 492 пассажира.

- Azur Air запускает чартеры на Занзибар из Москвы с 31 октября, из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска в начале ноября с частотой раз в 10 дней. Из Москвы полеты будут выполняться на огромных лайнерах Boeing 777-300ER (во флоте перевозчика четыре самолета этого типа), из регионов на Boeing 767-300. На бортах Azur Air будут прилетать на остров клиенты Anex Tour и “Интуриста”.

Авиакомпания "Ютэйр" открывает регулярные рейсы на остров с 27 ноября раз в 10 дней на самолетах Boeing-767.

- После того как власти разрешили полеты в Танзанию, Utair сразу заявил о своем намерении открыть регулярное авиасообщение с островом Занзибар. Маршрут хорошо знаком пилотам авиакомпании: Utair летал в Танзанию в рамках поддержки гуманитарных миссий ООН. Utair единственная российская авиакомпания, которая будет выполнять регулярные рейсы по данному маршруту, - уверяет президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

ЦЕНА ВОПРОСА

122 тысячи рублей за 12-дневный тур (одна ночь при этом в полете) с проживанием в отеле 3 3*, завтраками, трансфером, страховкой - такова самая низкая цена на занзибарские каникулы у Anex Tour.

132 тысячи рублей на двоих за 12-дневный тур с перелетом, проживанием в отеле 3 звезды с завтраками, трансфером, страховкой – минимальная стоимость вояжа у туроператора “Интурист”. Размещение на выбор в одном из 90 отелей, от скромных гостевых домов до пяти звезд. Есть и отели “Все включено”.

143 тысячи рублей на двоих за 10-дневный тур, в стоимость которого включен перелет, проживание с завтраками, трансфер, медстраховка – минимальная цена у Coral Travel. Можно выбрать как пятизвездочный отель (например, Pearl Beach Resort & Spa Zanzibar или The Royal Zanzibar Beach Resort), или “четверку” (как вариант, Reef and Beach Resort или My Blue Nungwi Beach Resort ). Есть и более бюджетные трехзвездочные отели, такие как Opera Boutique Hotel и Kibanda Hotel Nungwi.

Разумеется, есть множество более дорогих вариантов – скажем, отдых в четырех звездах со “Все включено” стоит от 165 – 170 тысяч рублей. Это ноябрьские цены, новогодние заметно выше.

ЧТО СО СПРАВКАМИ, ТЕСТАМИ, ВИЗАМИ

Для въезда на Занзибар россиянам не нужны справки об отсутствии коронавируса и ПЦР-тесты.

Карантина для приезжих нет.

В аэропорту измеряют температуру.

Пассажиры заполняют форму: личные данные, адрес на Занзибаре, информация о состоянии здоровья (надо поставить галочки, если есть перечисленные в бланке симптомы).

Обязательных прививок нет. Всемирная организация здравоохранения давно уже исключила Танзанию из списка стран, где путешественникам необходима прививки от желтой лихорадки.

Виза оформляется в аэропорту по прибытии и стоит 50 долларов.

ПОГОДА

Пляжный сезон длится всю зиму. Температура воды Индийском океане +26...+28 градусов.

