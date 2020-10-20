Повара отмечают свой праздник!

Фото: Виктория ДУДИНА

Эта профессия делает нашу жизнь веселее, радостнее и красивее. Не говоря уже о том, что сытнее. Спасибо тому древнему прапрапращуру, который первым догадался приготовить на огне добытое мясо.

Сегодня Ассоциация кулинарных сообществ насчитывает 8 миллионов человек по всему миру – целая армия, объединившая 70 стран. Но это вполне миролюбивая сила, благодаря профессионализму которой мы можем долго оставаться здоровыми и молодыми. Ведь то, что и как мы едим, влияет на нас самым непосредственным образом. Значит, речь идет уже не столько о праздничном увеселении, сколько о пропаганде и искусстве правильного и здорового питания, что в наши дни, когда появился огромный выбор продуктов, особенно важно.

Неудивительно, что, кроме непосредственно профессионалов кулинарии (термин произошел от гречанки-поварихи Кулины) в организации праздничных мероприятий принимают участие представители органов власти, работники туристических компаний и, конечно, владельцы предприятий общественного питания — от маленьких кафе до известных ресторанов.

А Роспотребнадзор приурочил к этому дню открытие специального просветительского онлайн-проекта "Книга здоровых рецептов".

Готовим, едим, поглядывая на звезды, и не болеем!

С 20 октября на базе портала Здоровое-питание.рф начинает работать цифровая кулинарная книга, содержанием которой станут рецепты для здорового питания с комментариями специалистов. То есть выбрали рецепт и тут же прочитали, чем он полезен, на какие системы и внутренние органы эта пища окажет благотворное воздействие. Каждому рецепту будет дана качественная экспертная оценка специалистов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

Первые рецепты уже опубликованы, и теперь можно самим пополнять перечень правильных и вкусных блюд, формируя новую версию книги "О вкусной и здоровой пище" под редакцией Роспотребнадзора и профессионалов ФИЦ питания и биотехнологии.

Изюминка проекта еще и в том, что к нему примкнули российские артисты, спортсмены, телеведущие, литераторы, шеф-повара лучших отечественных ресторанов. Среди них - писатель Олег Рой, актриса Алена Хмельницкая, фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущие Георгий Черданцев и Ирина Россиус, хореограф Евгений Папунаишвили уже поделились своими кулинарными секретами и лайфхаками - их рецепты пополнили книгу. В будущем свой вклад в базу рецептов обязательно внесут и другие звёзды. Можно всем миром участвовать в дискуссии о здоровом питании и формировать новую культуру.

Присоединяйтесь!