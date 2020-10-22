Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки «Vogue»

Ирина Шейк снялась в новой фотосессии. Фото: Инстаграм.

Ирина Шейк сфотографировалась обнаженной для обложки чешского «Vogue». На фото 34-летняя супермодель позирует на фоне пышной зелени, стоя на мраморном постаменте. Съемки проходили в Милане, в поместье известного дизайнера Донателлы Версаче, о чем Ирина упомянула в подписи к снимку.

- Просто делаю то, что я делаю, в саду Донателлы Версаче. Так здорово было побывать в очень особенном особняке Версаче в Милане, - написала Шейк, уточнив, что журнал с ее обложкой выйдет в ноябре.

Хотя Ирина снялась обнаженной, она придумала изящный способ, как позировать без одежды, оставаясь при этом в рамках приличий. Самые нескромные места модель прикрыла цветными панелями, которые она держала в руках. Снимок моментально набрал сотни тысяч «лайков» и комментариев от поклонников, в том числе и звездных. «Невероятная», - прокомментировала фото певица Дуа Липа. Свое восхищение коллегой по подиуму выразили модели Кэндис Свейнпол, Шанина Шейк и Стелла Максвелл.

Ирину и Донателлу Версаче связывает давнее сотрудничество. Несколько лет назад Шейк стала «лицом» итальянского модного дома, и теперь ни один показ Versace не обходится без прекрасной россиянки. Три недели назад Донателла представила новую коллекцию сезона весна-лето-2021, вдохновленную темой моря и морских обитателей. Ирина прошла по подиуму в голубом платье, расшитом морскими звездами. Не забывает Донателла и трехлетнюю дочь Шейк Лею: девочка регулярно получает в подарок новинки из детской коллекции Versace. К слову, точно так же поступает и британский модный дом Burberry, который тоже рекламирует Ирина. Леа то и дело носит платьица с характерной клеткой –любимым принтом Burberry. В одном из интервью модель призналась, что никогда не тратится на дорогую брендовую одежду для дочки – девочке ее просто дарят.

Ирине приходится много работать – ведь она одна воспитывает дочь. Манекенщица живет в центре Нью-Йорка вместе с мамой и с дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Со звездой фильма "Мальчишник в Вегасе" Шейк рассталась в прошлом году. Модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка Купера. Поговаривают, что Брэдли был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил подругу.

После расставания с Купером у Ирины так и не появился бойфренд. Правда, в последнее время Шейк все чаще видят с одним и тем же мужчиной - нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Говорят, манекенщица и 33-летний владелец модной галереи — не просто приятели: уж слишком часто они проводят время вдвоем. Впрочем, окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски.

- Вито любит флиртовать, а Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Когда Лея находится у своего отца Брэдли Купера, у Ирины появляется свободное время, и ей нравится компания Вито. Они проводят вместе весь день и даже вечера, - рассказал американским таблоидам знакомый модели.

За Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Арт-дилер встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером. Затем он три года встречался с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом.