За полчаса до зимы

Да, мы не можем управлять погодой. Зато можем управлять собой и своим автомобилем Фото: Shutterstock

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Скорость

На любой дороге должна быть на треть меньше той, с которой вы бы ехали по этой дороге летом. Даже на сухом, но холодном асфальте сцепление колес с дорогой слабее. Особенно если автомобиль обут по-летнему. Соответственно длиннее тормозной путь. Если дорога еще и мокрая, он увеличивается вдвое. Это физика! А вот и физиология: с наступлением холодов организм переходит в энергосберегающий режим, и мозг реагирует на все медленнее. На принятие решения нам теперь нужно больше времени. И обеспечить его можно, только снизив динамику езды до подконтрольных значений и одновременно повысив концентрацию внимания.

Внимание

Дорога в принципе требует предельной концентрации внимания. А с учетом того, что скорость реакции в межсезонье снижается, риски, связанные с отвлечением внимания, усиливаются многократно. Эта проблема и стала темой кампании «Внимание на дорогу», проводимой российской Госавтоинспекцией при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта. Кампания стартовала в конце мая и длилась все лето и осень. Как рассказал начальник отделения пропаганды ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан: «Цель кампании определена в самом названии: донести до каждого участника движения мысль о том, что на дороге дорога каждая секунда. Ценой этой секунды, на которую ты отвлекся, чтобы ответить на звонок или написать сообщение, может стать жизнь. Мысль несложная, но проблема в том, что люди зачастую не осознают меру своей ответственности, вовлеченности в общий процесс, не понимают, что дорога - это территория взаимодействия, где все зависят от каждого и каждый от всех. Мы надеемся, что результаты кампании приблизят главную цель - формирование у участников дорожного движения нового сознания, при котором в приоритете будет безопасность - как собственная, так и соседей на дороге. Мероприятия кампании проходили в 15 регионах России, где, по статистике, регистрируется наибольшее количество ДТП, при этом в остальные субъекты нашей страны были направлены информационные материалы, на основе которых наши коллеги имеют возможность провести подобную кампанию у себя. Это необходимо для максимального охвата аудитории, особенно сейчас, в непростой период межсезонья».

Маневры

Свести к минимуму. Едем спокойно, аккуратно, подстраховываясь перед каждым перестроением. Особенно в плотном потоке по мокрой дороге. Помните: водители сзади могут не успеть своевременно отреагировать на ваш маневр. Поэтому подавайте сигнал о намерениях чуть раньше. Собираясь затормозить, сперва легонько троньте педаль тормоза, так, чтобы загорелись стоп-сигналы, и только через несколько секунд приступайте к торможению. Ну и сами держите безопасную дистанцию с теми, кто едет впереди.

Опасные зоны

Всякая дорога в любое время года - место опасное по определению. В межсезонье риски усугубляются, а на отдельных участках возрастают до критических значений. Страна у нас большая и многообразная - как по климату, так и по рельефам. Поэтому остановимся на общехарактерных проблемах: наледи, лужи и листва. В это время года в городах наледи чаще встречаются рядом с остановками, перед светофорами, на выездах из тоннелей, мостах и эстакадах. Обычно по утрам и ближе к ночи. На загородных шоссе это низины и участки дорог рядом с разрывами лесополосы - там, где гуляют ветра. Помните об этом и заранее снижайте скорость. Также будьте осторожны в местах, где много опавшей листвы. По мокрой листве машина скользит, как по маслу. Выровнять ее в такой ситуации непросто, никакой ABS не поможет. Проще предотвратить ситуацию - ехать тихо, избегать резких маневров и тормозить аккуратно. Лужи объезжаем. Перечень неприятностей, вероятных при форсировании водных преград, варьируется в диапазоне от аквапланирования до гидроудара в двигателе.

Обзор

Хороший обзор - обязательное условие безопасного вождения. Не экономьте на незамерзайке, следите за состоянием дворников и не ленитесь протирать стекла там, куда не достают щетки - вдоль передних стоек кузова. В дождь или снегопад, проезжая участки, на которых вероятно внезапное появление пешеходов или автомобилей, особенно с левой стороны, подайтесь вперед или даже приоткройте окно, чтобы увеличить сектор обзора. Про необходимость отрегулировать свет говорить не будем - вы ведь уже сделали в начале сезона. Теперь главное - грамотно им пользоваться. Вся грамота сводится к двум правилам. Первое - включать фары в любых условиях ограниченной видимости. Второе - при встречном разъезде переключать дальний свет на ближний.

Не стану верить я зиме, пока я свято верю в осень… Хочется верить, что поэт, поделившийся этим откровением, редко покидает свой Парнас, а если и выбирается, то пешком, не отягощая статистику ДТП, которая и без того резко возрастает в межсезонье. Как раз по причине неверия в зиму. Дорожные психологи называют это торможением адаптационных механизмов. При этом отмечают, что пешеходы первыми понимают, что осень на излете: дожди стали агрессивнее, ветра свирепее и сцепление «найков» с дорогой заметно ухудшилось. Водители, как более защищенная категория, въезжают в ситуацию медленнее. Впрочем, тормозят и те и другие. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции изучаем правила безопасного передвижения в межсезонье.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Видимость

Одни из главных критериев безопасности. Пешеход должен быть: а) виден водителям, б) при переходе дороги сам смотреть по сторонам, сначала - налево, а дойдя до середины - направо. Увы, оба пункта нарушаются регулярно и повсеместно. Почти невидимые в сумерках пешеходы в темных одеждах, укрывшись от непогоды зонтами и капюшонами, выныривают из-за стоящего транспорта, пересекают проезжую часть в любом месте по непредсказуемой траектории. А уж если ступают на пешеходный переход, то и не думают смотреть по сторонам. Да, лояльная политика в отношении пешеходов на сегодняшний день обеспечивает им почти полную юридическую неуязвимость. Но физически они по-прежнему хрупки! Поэтому стоит одеваться поярче, не пренебрегать световозвращателями, переходить дорогу не там, где хочется, а там, где разрешено, снимать при переходе капюшон и наушники, приподнимать зонт и смотреть по сторонам.

Дистанция

Не менее важный критерий безопасности пешеходов. Не станем утомлять вас пересказом школьного курса физики. Просто запомните: за то время, которое требуется пешеходу, чтобы пройти 1 м, машина успевает проехать 22 м. Это в среднем. На сухом покрытии. При хорошей погоде. То есть в нереальных для межсезонья условиях.

Да, мы не можем управлять погодой. Зато можем управлять собой и своим автомобилем. Будем делать это спокойно, уверенно, соблюдая правила и уважая соседей на дороге.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».