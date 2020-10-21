«Кино без барьеров»: в Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью

Фестиваль пройдет с 26 по 30 ноября 2020 года Фото: предоставлено РООИ «Перспектива»

Есть фильмы, которые меняют ваши мысли и взгляды, отношение к людям, а может и всю вашу жизнь. Именно такие картины покажут на Международном инклюзивном кинофестивале «Кино без барьеров», который уже в десятый раз пройдет в Москве. Он соберет на своей площадке десятки фильмов талантливых авторов о любви, дружбе, преодолении, маленьких подвигах, которые каждый день совершают люди с особенностями развития. Фестиваль уже 20 лет проводит Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива».

В этом году он пройдет с 26 по 30 ноября 2020 года и впервые также и в онлайн формате, а значит увидеть фильмы можно будет из любого уголка России и мира. Зрителей ждут лучшие российские и зарубежные полнометражные и короткометражные, игровые, документальные и анимационные фильмы, а также работы, снятые людьми с инвалидностью и при их непосредственном участии. Эти фильмы призваны менять отношение общества к ним, и уже почти 20 лет они это делают. Инклюзия маленькими шагами, в том числе благодаря таким проектам, заходит в разные сферы нашей жизни, помогает всем нам научиться понимать трудности людей с особенностями и воспринимать на равных.

— Хоть мы и говорим, что фестиваль посвящен фильмам о людях с инвалидностью, на самом деле, он просто о людях – об их таких непохожих судьбах, взаимоотношениях и переживаниях, и, конечно, о любви, — рассказал порталу Открытые НКО Денис Роза, директор кинофестиваля «Кино без барьеров» и региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». — В этом и есть главная миссия нашего кинофестиваля – показать, что люди с инвалидностью ничем не отличаются от других людей: они также хотят жить активно и интересно, влюбляться, дружить и творить.

За 20 лет существования фестиваля «Кино без барьеров» зрители увидели более 700 фильмов из 53 стран мира: США, Канады, Германии, Франции, Новой Зеландии и многих других. Только в Москве на фестивальных показах побывало более 25 000 человек.

— Когда я смотрю фильмы фестиваля «Кино без Барьеров», то всегда думаю о великой силе кино. Снимаясь в фильмах, люди очень трудной судьбы забывают о боли и горе, они преображаются, и нас, зрителей, заставляют принимать мир во всей его полноте, — говорит Владимир Герчиков, режиссер, сценарист и продюсер, член Российской академии кинематографических искусств «Ника».

В 2020 году впервые организаторы «Кино без барьеров» подготовили насыщенную онлайн-программу, чтобы зрители со всего мира могли стать участниками этого грандиозного события. На онлайн-показах фестиваля покажут много пронзительных и сильных историй об особенных людях. В их числе и уже известные картины, и новые работы. Например, прогремевший на весь мир фильм со звездами Голливуда «Арахисовый сокол» — реальная история парня с синдромом Дауна, вдохновившая тысячи людей. Исполнитель главной роли в этом фильме Зак Готтзаген стал первым в мире человеком с синдромом Дауна, который получил профильное актерское образование. Скольких трудов стоило его маме добиться того, чтобы сына взяли в актерскую школу – отдельная история. Непросто было и создателям картины — режиссерам Тайлеру Нильсону и Майкул Шварцу найти деньги на ее производство. Но в итоге эта добрая кинолента, непохожая на тысячи других, так тронула маститых голливудских продюсеров, что они пригласили Зака на церемонию «Оскар» вместе с Шайей ЛаБафом.

Также на кинофестивале покажут лучший фильм для детей по версии Международного фестиваля в Торонто «Охотники на ведьм» о храбром мальчике с ДЦП, захватывающую историю любви «Вразуми мой разум» о парне с аутизмом и много других кинолент, завоевавших мировое признание.

Всего на конкурс пришло больше 900 заявок из 56 стран, в конкурсную программу вошло больше 50 кинолент, еще 20 работ покажут вне конкурса.

— Вот уже несколько лет я вхожу в оргкомитет и состав отборочного жюри фестиваля «Кино без барьеров». И не перестаю удивляться огромному количеству талантливых, необычных, виртуозно снятых работ на сложнейшую тему – жизнь людей с инвалидностью, — говорит Андрей Райкин, журналист, режиссер, сценарист, шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура».

Жюри предстоит определить лучших по 15 номинациям, в числе которых лучший фильм, ломающий стереотипы, самый жизнеутверждающий фильм, лучший фильм о правах людей с инвалидностью, лучшая актриса и актер и другие. Кто именно войдет в состав жюри станет известно в ближайшее время. Его председателями в разные годы были Владимир Меньшов, Александр Митта, Александр Велединский, Андрей Прошкин и другие именитые режиссеры, а в состав входили Вадим Абдрашитов, Георгий Гаврилов, Андрей Эшпай, американский режиссер-документалист Джон Алперт, актеры Ксения Алферова, Артур Смольянинов, Евгения Симонова, певица Диана Гурцкая, телеведущие Тутта Ларсен, Эвелина Бледанс.

Помимо кинопоказов в рамках фестиваля гостей ждут мастер-классы и дискуссии, которые собирают вместе режиссеров, героев фильмов, студентов киновузов, представителей общественных организаций для обсуждения фильмов и проблем, которые они поднимают.

Лауреаты кинофестиваля получат в качестве награды статуэтку, которая представляет собой логотип фестиваля «Кино без барьеров» — парящего человека, свободного от любых оков. Она символизирует разрушение стереотипов с помощью искусства кино, которое способно как на крыльях (они сделаны в виде киноленты) унести человека в новый мир, полный свободы и надежд.

За всеми новостями и обновлениями можно следить на официальном сайте кинофестиваля «Кино без барьеров».

Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров» проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и МТС.

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