Новые правила переработки мусора с 1 января 2021 года: отходы пересчитают и взвесят

С 1 января 2021 года начнут действовать единые требования к работе всех мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство утвердило новые правила переработки мусора. С 1 января 2021 года начнут действовать единые требования к работе всех мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Они, собственно говоря, и утверждены.

Тем заводам и полигонам, которые были спроектированы до 2021 года, дается пять лет на модернизацию. Новые будут открываться с учетом усовершенствованных и собранных в один документ требований, которые должны выполняться во всех регионах.

Общий смысл новых правил — переработка мусора должна все меньше вредить окружающей среде и здоровью граждан, для чего мусорщики обязаны использовать разнообразные современные технологии, а не просто сваливать все кучей на полигон.

В частности, предполагаются такие ограничения:

- Захоранивать на полигонах и сжигать разрешается только те отходы и в тех случаях, когда ничего другого с ними сделать невозможно.

- Запрещается сваливать вместе раздельно собранный мусор и смешанные отходы. Технологические решения для полигонов не должны такого даже и допускать.

- Отходы, поступившие на полигон или завод, будут взвешиваться. Для этого все предприятия, связанные с мусором и его обработкой, нужно оборудовать специальными системами весового контроля. Данные с них будут передаваться в государственную систему учета бытовых отходов. То есть весь бытовой мусор будет учитываться примерно с такой же степенью строгости, как и алкоголь.

-Также в новых правилах прописан наболевший вопрос закрытия мусорных полигонов. Это должно делаться, как минимум, в двух случаях: 1)проектная вместимость свалки исчерпана, 2)полигон не отвечает требованиям экологической безопасности — об этом есть решение суда.

Сейчас в России, по данным Счетной палаты, перерабатывается только 10% бытового мусора. Остальные 90%, как и раньше, отправляются на полигоны — так теперь называются мусорные свалки. Это, несмотря на мусорную реформу, в результате которой граждане за вывоз мусора в большинстве регионов стали платить больше. Как раз под видом того, что эта услуга теперь включает не просто отправку содержимого помойки на ближайшую свалку, но и налаживание экологичной переработки отходов во что-то полезное.

Эксперты успокаивают: повышения платы со стороны граждан новые правила не предполагают. Они просто упорядочивают все требования к мусорной сфере и прикрывают некоторые существовавшие до сих пор лазейки.

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