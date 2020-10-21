Разбор мифа: правда ли, что в Карабахе «идет война ислама с христианством»?

Когда одна из сторон конфликта проигрывает, то прибегает к последнему способу войны — диверсионно-психологическому. «Апрель 45-го года, американский президент Рузвельт умер, значит, коалиция союзников вот-вот развалится». Но не развалилась. По крайней мере, тогда.

Сейчас от России, которая в Карабахском противостоянии пожинает все выгоды мудрого нейтралитета, требуют вмешаться. Теперь — уже под тем соусом, что Азербайджан якобы «ведёт войну против христианской веры».

Как пишет NEWS.ru, в качестве доказательства столь мощного утверждения — приводят трагические кадры обстрела церкви в Шуше две недели назад. Да, действительно, это страшная трагедия, пронзительные фотографии повреждённого Собора Святого Христа Всеспасителя облетели весь мир.

И всё же — в реальности Храм стоит. «В Собор влетел одиночный заряд, обрушив часть кровли внутрь», — описывает это корреспондент «КП», побывавший на месте сразу после трагедии.

Да, ещё раз подчеркнём, атаке на мирный, тем более, религиозный объект — нет и не может быть оправдания. Но если, допустим, вы — военачальник, который действительно поставил себе задачу «вести религиозную войну», то логично было бы разрушать всё до основания, наносить один удар за другим по ВСЕМ храмам в твоей зоне досягаемости.

А тут мы видим лишь один, пусть весьма трагический, но единичный инцидент, хоть и раздутый СМИ (в других, неудобных для пропаганды случаях, они молчали, к чему мы ещё вернёмся).

А можно ли назвать случайностью обстрелы азербайджанской Гянджи, где нет военных объектов? Или обстрел азербайджанских Мингячевира и Тентера, находящихся вдалеке от линии фронта?

А шесть лет назад, когда атакам подвергались объекты канонической Русской православной церкви (да и других церквей) на Украине, мы почему-то не слышали из Армении осуждения. Когда во время обстрелов на Донбассе больше 70 храмов в ДНР и ЛНР пострадали, причём некоторые, в отличие от Шуши, уничтожены до основания — то Ереван почему-то не вмешивался, не призывал «помочь братьям в вере», хотя казалось бы — какой повод.

Наконец, в отличие от некоторых государств, прямо имеющих в своём названии слово «ислам», Азербайджан — страна светская, в чём можно было легко убедиться, погуляв по набережной Баку до коронавируса.

Только факты: с 1998 года воссоздана Бакинская и Азербайджанская Епархия РПЦ, действует приходская жизнь, реставрируются храмы — что было бы невозможно без содействия властей Азербайджана. В одном только Баку епархии принадлежит три православных храма, и ещё один, Молитвенный дом в честь преподобного Серафима Саровского, — в пригороде столицы, Сумгаите.

Так что те, кто пытаются изобразить события вокруг Карабаха «религиозной войной», - беспардонно лгут.

Этак даже возврат Россией Крыма можно при большом желании представить как «религиозной войной» (допустим, между православными и греко-католиками). Хотя на самом деле — это возвращение территории, на которую Россия всегда имела и исторические, и этнографические, и моральные права.