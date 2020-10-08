Азербайджан ударил по храму в Шуши

Разрушения в соборе Святого Христа Всеспасителя. Фото: Александр КОЦ

Огромная дыра в куполе, никаких военных объектов вокруг, единственный снаряд – все это, конечно, наводит на мысль, что это было не случайное попадание. В Собор Святого Христа Всеспасителя, построенного здесь еще при российском императоре Александре III, влетел одиночный заряд, обрушив часть кровли внутрь.

Часть кровли храма обрушилась внутрь. Фото: Александр КОЦ

В советское время в Соборе был продуктовый амбар. Во время первой Карабахской войны азербайджанские войска размещали здесь склад боеприпасов. В 1998 году храм был полностью восстановлен.

Кафедральный собор Святого Христа Всеспасителя в Шуше, Нагорный Карабах. Фото: Ondřej Žváček/Wikipedia

Поднимаемся на машине в Шуши, где были совсем недавно. Накануне израильским ракетным комплексом «Lora», со стороны Азербайджана был нанесен удар по Дому культуры в Шуши. В его подвале прятались мирные жители. Погибли (по предварительным данным) 14 человек.

Вокруг собора разбросаны куски кровли. Взрыв разметал тяжеленные куски каменной кладки на сотни метров, выбив окна соседних домов.

Теперь служники храма выносят из него церковную утварь. Фото: Александр КОЦ

Примечательно, что за час до удара в армянских телеграм-каналах появилось видео, на котором солдаты карабахской армии молятся в этом храме перед отправкой на передовую. Судя по ролику, в церкви были и гражданские прихожане.

Точное попадание одиночным снарядом наводит на мысль, что в храм целились специально. Фото: Александр КОЦ

- Когда произошел взрыв, военных тут уже не было, - рассказал мне местный житель Самвел, выпускник мехмата МГУ. – Оставались только женщины и дети. По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Можете представить их состояние, но к счастью, они живы.

Собор появился здесь в конце XIX века. Фото: Александр КОЦ

Через огромную дыру в куполе льется теплое осеннее солнце, освещая груду кирпича и иконы, покрытые пылью. Служники храма выносят церковную утварь. Местные жители говорят, что перед атакой видели в небе три самолета. Беспилотники или бомбардировщики?

Дыра в куполе храма - след попадания снаряда. Фото: Александр КОЦ

- Каждый день бьют по городу снарядами, а теперь – беспилотниками, - держит в руках ребристый осколок настоятель храма Отец Андрей.

Настоятель храма Отец Андрей с осколком снаряда в руках. Фото: Александр КОЦ

Его версию не разделяют подъехавшие военные. Они вытащили из груды бетона огромный осколок длинной в метр и толщиной сантиметра в три.

- Это больше похоже на авиабомбу, - говорят они. – Надо разбираться, может это и остатки бомбы от турецкого беспилотника «Байрактар».

Военные заявили, что скорее всего в храм угодила авиабомба. Фото: Александр КОЦ

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- Армянские вооруженные формирования обстреливают наши населенные пункты. Азербайджанская армия принимает адекватные меры, - сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По данным Баку, армянские силы обстреляли город Барда из ракетного комплекса «Точка-У».

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