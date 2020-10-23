Юбилей Пеле: Легенде футбола исполняется 80 лет!

Рассказываем самые интересные моменты из биографии Пеле, который отмечает юбилей - 80 лет Фото: EAST NEWS

Согласно опросам, половина жителей планеты совершенно равнодушна к футболу. В лучшем случае эти люди относятся к нему без раздражения. Они никогда не смотрят никаких матчей и не болеют ни за какие команды. Однако даже до них порой доносятся какие-то имена: Марадона, Месси, Стрельцов, Яшин, Зидан (кого-то ударил), Бекхэм (реклама газировки), Роналду (потребовалось немало времени, чтобы отделить его от Роналдо и Роналдиньо).

Клуб людей, которые пинали мяч и при этом стали известны всей - действительно всей, вот совсем всей - планете, очень невелик. И у него есть пожизненный (имеется в виду наша жизнь) президент: это Пеле. Сегодня ему исполняется 80 лет. И он встречает юбилей в статусе величайшего футболиста всех времен. В котором, впрочем, встречал и 50-летие, и 60-летие, и 70-летие.

ОТЕЦ БРОСАЛ МЯЧ ЕМУ В ГОЛОВУ И ПРИГОВАРИВАЛ: «НЕ МОРГАЙ!»

При рождении его назвали Эдсоном в честь изобретателя Томаса Эдисона (электрические лампочки внедрили в родном городке будущего футболиста Трес-Корасойнс незадолго до его появления на свет, и родители были потрясены, увидев такое чудо. Правда, одну гласную из фамилии Эдисона они при регистрации ребенка случайно «потеряли»). Мать забеременела, еще будучи школьницей - и родила сына в 16 лет. Отец был немногим старше, он в момент рождения Эдсона проходил срочную службу.

Как потом вспоминал Пеле, его папа и сам был блестящим футболистом - вот только ему сильно не повезло. В 25 лет его пригласили играть за серьезный футбольный клуб, но во время первого же матча он получил травмы, несовместимые с профессиональной карьерой. Зато он научил играть в футбол Эдсона: «думаю, он просто любил эту проклятую игру и хотел передать эту любовь своему сыну».

Отец понимал, что сын у него растет маленьким и тощим (неудивительно, учитывая, что жила семья в бедности и питалась плохо), и что он сможет обходить на поле других игроков, только если будет техничнее их. Папа и сын проводили долгие часы вдвоем за упражнениями. «Шло обучение самым базовым основам футбольной науки: дриблингу, забиванию, пасам вперед и назад… А еще он хватал мяч обеими руками и раз за разом бросал его прямо мне в лоб. «Не моргай! Не моргай!» – приговаривал он. Его идея заключалась в том, что для того, чтобы стать по-настоящему хорошим игроком, мне надо было научиться не закрывать глаза, когда мяч попадал мне в голову». Позже Пеле это очень пригодилось.

Кстати, откуда у маленького Эдсона взялось известное всем прозвище - никто не в курсе, в том числе он сам. Есть теория, что он в детстве восхищался футболистом Биле, все время о нем говорил, но никак не мог правильно произнести его имя - так и прицепилось бессмысленное «Пеле».

И когда Пеле играл, и когда завершил карьеру, с деньгами у него все было очень неплохо Фото: EAST NEWS

«Я ХОЧУ НЕМЕДЛЕННО ВИДЕТЬ СВОЕГО БОГА!»

Французский биограф описывает его детские годы так: «Как только он научился переставлять ноги, так сразу же ощутил желание бежать за всем, что подпрыгивает, — мячами, банками, пробками, и он был похож на маленького котенка, выпускающего коготки. Едва перед ним возникал какой-нибудь предмет, как ничем не контролируемая сила толкала его к этому предмету. Он должен был властвовать над ним, укрощать его». Это, конечно, очень пышно, но Пеле полюбил футбол всей душой - даже сильнее, чем отец. И Лев Яшин, например, считал, что именно беззаветная жажда гола, в сочетании с умением трезво оценивать и ситуацию на поле, и свое собственное поведение, сделала его великим футболистом.

При этом Яшин добавлял: «ни одного футболиста в мире не «опекали» более плотно, более внимательно, а иногда, чего греха таить, и более жестоко, чем Пеле». Звезду из него начали делать еще в детстве. Ему было 15 лет, когда тренер Вальдемар де Брито, почуяв в мальчике талант, отвез его в город Сантос близ Сан-Паулу и уговорил тренера местного футбольного клуба посмотреть, как «этот негритенок» двигается на поле. Сантос находился за 500 километров от родного городка Пеле, подросток плакал и тосковал, однажды попытался сбежать из общежития, чтобы вернуться домой. Но после первой же тренировки с ним заключили контракт. А в первом же серьезном матче он забил четыре гола из шести, забитых командой.

Журналисты стали говорить о новой звезде, но они не сразу осознали масштабы явления. В 16 лет Пеле включили в сборную Бразилии. В 17 он забил пять голов на Чемпионате мира. А на чемпионате штата Сан-Паулу - 58 голов (с тех пор прошло шесть с лишним десятилетий, но ни один футболист этот рекорд побить так и не смог). Началась оглушительная всемирная слава. За Пеле стали биться крупнейшие футбольные клубы мира - и правительству Бразилии пришлось официально объявить его национальным достоянием, чтобы он случайно не уплыл в какой-нибудь «Реал Мадрид».

Истории о нем, собранные вместе, напоминают мифы о подвигах древнегреческих героев. Спортивный журналист Игорь Фесуненко рассказывал, как однажды Пеле в составе «Сантоса» играл в Колумбии; судья удалил его с поля, и «колумбийские болельщики ополчились против своего же, колумбийского, судьи, подсуживавшего колумбийской команде против «чужаков». Начался скандал, вспыхнули драки… На трибунах раздался возмущенный вопль: «Мы платим свои деньги, чтобы видеть на поле Пеле, а не этого паяца судью!» Впервые в истории футбола, с поля был удален… судья!»

Десятки тысяч неграмотных бразильцев специально научились читать, чтобы ознакомиться с автобиографией Пеле (за это он впоследствии получил награду от Министерства культуры и просвещения). Когда он однажды получил травму, к нему в палату пробивались фанаты с воплями «Я хочу видеть своего бога! Я хочу видеть его немедленно!» Письма ему приходили со всего света (после другой травмы из Харькова написали: «Мы, советские болельщики, называем Вас, Пеле, „Паганини кожаного мяча“»).

Кстати, откуда у маленького Эдсона взялось известное всем прозвище - никто не в курсе, в том числе он сам. Фото: EAST NEWS

«НАЛОЖИ НА ВРАТАРЯ ЗАКЛЯТЬЕ»

В своей книге, вышедшей в 1970-м, Фесуненко осторожно писал: «как и все профессионалы футбола, Пеле стремится сколотить к моменту окончания футбольной карьеры хоть маленькое состояние. Он не хочет голодать в старости». Советские читатели в этот момент должны были ужаснуться, вообразив голодающего пенсионера Пеле (о, звериный оскал капитализма!) Но гораздо точнее ситуацию с «маленьким состоянием» описывал в своей песне Владимир Высоцкий: «У Пеле на столе крем-брюле в хрустале».

И когда Пеле играл, и когда завершил карьеру, с деньгами у него все было очень неплохо (на сегодняшний день он является счастливым обладателем 100 миллионов долларов). Он просто стал лицом Бразилии и рекламировал все, что можно, кроме алкоголя и сигарет. Только Cafe Pele, растворимый кофе, которому он подарил свое имя, принес ему огромный доход - а еще он рекламировал напитки и одежду, кредитные карты и авиакомпании, компьютеры и сладости. В 62 года стал лицом лекарства от импотенции (хотя утверждал, что сам от этого недуга не страдает). А когда в 2016-м крупнейший производитель электроники использовал в рекламе образ футболиста, очень похожего на Пеле - тот немедленно подал в суд.

Вообще он нашел себе множество увлекательных занятий, помимо футбола. Например, выступал в качестве актера: еще в конце 60-х снимался в фантастическом сериале «Чужие», в 1981-м сыграл с Сильвестром Сталлоне в фильме «Бегство к победе» про заключенных немецкого лагеря для военнопленных, которые должны выступить в показательном матче против сборной фашистов. Кроме того, он всегда очень любил петь, и не далее как 20 октября 2020 года выпустил очередную песню под названием «Послушайте старика». «Я написал много книг, забил много голов, стал отцом многих детей, посадил много деревьев. Не хватает музыкального воспоминания о моей жизни» - заметил Пеле. В основе песни - воспоминания о тренере клуба «Сантос», шутившем, что футболисты проигрывают по своей вине, а выигрывают исключительно благодаря специальной бразильской магии «макумба». «Наложи заклятье на вратаря соперников, и он проиграет, наложи заклятье, и он сделает ошибку!» поется в песне. А еще там рассказывается, почему так дорого стоят козлы и африканские цыплята - потому что без них колдовство не сработает (на всякий случай Пеле официально предупредил поклонников, что это шутка).

И Лев Яшин, например, считал, что именно беззаветная жажда гола, в сочетании с умением трезво оценивать и ситуацию на поле, и свое собственное поведение, сделала его великим футболистом. Фото: EAST NEWS

Кстати, о детях: у Пеле их семеро. В 1966-м он женился в первый раз, причем для фанатов это стало сюрпризом: до того Пеле никогда не появлялся с невестой на публике. (Он вообще старался не появляться на людях с девушками - был уверен, что к ним на всю жизнь прилепится прозвище «невеста Пеле», и с такой кличкой им потом непросто будет найти других женихов. Вот и невесту Роземери он прятал ото всех шесть лет, что был с ней знаком, пока окончательно не решил отправиться под венец). В этом браке, продлившемся 14 лет, родилось трое детей. Но за то время, пока он ухаживал за Роземери и был на ней женат, еще двое родились от других женщин: в 1964-м на свет появилась дочь от домработницы (Пеле ее не признал, несмотря на тест ДНК, подтвердивший его отцовство), а в 1968-м - еще одна, от журналистки (тут он ничего не стал отрицать).

В 1994-м Пеле женился во второй раз, на психологе и исполнительнице госпелов Ассирии Лемос Сейшас, и в этом браке у него родились близнецы Жошуа и Селесте. Этот брак тоже закончился разводом. И, наконец, в 2016-м Пеле женился в третий, и, видимо, последний раз - на 44-летней Марсии Аоки, предпринимательнице японского происхождения, которая занималась импортом медицинского оборудования. Они впервые встретились еще в 80-е, еще раз - в 2008-м, а стали вместе жить в 2010-м.

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