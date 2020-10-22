Прививки от гриппа в Москве: побегать за бесплатной или заплатить

Бесплатно жителям нашей страны предлагаются только вакцины отечественного производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Начало было положено 1 сентября, и прививка остается актуальной вплоть до конца ноября - начала пика заболеваемости, который приходится на декабрь-январь.

Бесплатно жителям нашей страны предлагаются только вакцины отечественного производства. Самые распространенные – трехвалентные, они дают защиту от трех штаммов вируса гриппа (два штамма гриппа А и один гриппа B). В эту группу входят «Совигрипп», «Гриппол плюс», «Ультрикс» и «Флю-М».

Правда, и между ними есть различия. В составе «Совигриппа» и «Гриппол плюс» уменьшенное количество антигенов, то есть, по сути, активного действующего вещества, на которое вырабатывается иммунный ответ. Вместо этого добавлены иммуностимуляторы, которые призваны довести иммунную реакцию до нужного уровня. В «Ультриксе» и «Флю-М» количество антигенов соответствует международным стандартам (15 единиц).

Появилась в бесплатном доступе и отечественная «Ультрикс квадри». Из наших вакцин это самая продвинутая, четырехвалентная. Она защищает от всех четырех актуальных штаммов гриппа эпидемического сезона 2020 – 2021. К тому же уровень содержания антигенов в препарате соответствует международным стандартам: 15 международных единиц для каждого из штаммов. Однако, не факт, что именно в том прививочном пункте, который попадется вам, скажем, по пути в магазин, окажется лучшая вакцина из возможных.

Что касается зарубежных вакцин от гриппа, то еще недавно в столице их не было нигде. Изменилось ли что-то, чем и на каких условиях можно привиться сегодня? Чтобы выяснить это, мы обзвонили клиники самых крупных столичных медсетей.

ФРАНЦУЗСКИЙ «ВАКСИГРИПП»: ПОЯВИЛСЯ, НО СТОИТ НЕДЕШЕВО

В сети клиник «Медси» в наличии оказалась французская «Ваксигрип», а также отечественные «Ультрикс квадри» и «Ультрикс». Стоить вакцинация, правда, будет недешево: от 3 000 до 4 000 тысяч рублей в зависимости от вакцины. Самая высокая цена как раз для «Ваксигрипа». В стоимость входит прием терапевта, без которого, как разъяснили в клинике, никто прививку вам делать не будет. Однако, возможно, у вашего работодателя есть договор об обслуживании по полису добровольного медстрахования, и он распространяется на вакцинацию от гриппа. Если так, выясните в своей страховой компании, доступны ли вам дополнительные возможности по прививкам. Оператор колл-центра клиники пояснила, что ситуация с наличием вакцин меняется быстро, поэтому прежде, чем ехать в удобное вам отделение, хорошо бы проверить, какой именно препарат есть там в доступе.

ОТ «ГРИППОЛА» ДО «УЛЬТРИКС КВАДРИ»

В многопрофильном медицинском центре «Лидер медицина» рассказали, что ожидают поступление «Ваксигрипа» на следующей неделе, а пока готовы привить препаратом «Гриппол плюс» (за 1500 рублей с осмотром терапевта).

Сеть клиник «Семейный доктор» тоже разнообразия своим посетителям не предлагает. В наличии только «Флю-М», пройти осмотр терапевта и сделать прививку можно за 1 800 рублей. Как и в других клиниках, потребуется предварительная запись. Кстати, имейте в виду, что в отличие от «Ультрикса», которым можно прививаться с 6 месяцев и людям старше 60 лет, а также беременным, «Флю-М» хоть и схожий препарат по валентности и количеству антигенов, но предназначен для людей в возрасте от 18 – до 60 лет. А беременным вводить его нельзя.

В Европейском медицинском центре для вакцинации доступна отечественная «Ультрикс квадри», та самая вакцина, которая наиболее соответствует международным аналогам. Услуга обойдется совсем недешево, порядка 7 600 рублей вместе с приемом терапевта. Укол сделают в порядке живой очереди. Поступление французского «Ваксигрипа», как сообщил сотрудник колл-центра, возможно в декабре.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мобильные медпункты в столице поменяли расписание и место работы

Для жителей закупили также дополнительную партию вакцин.

В Москве сегодня прививку можно сделать в любом из 450 пунктов - как мобильных, например, около метро, так и в районных поликлиниках (полный список - на сайте Департамента здравоохранения Москвы https://mosgorzdrav.ru/antivirus). С этой недели для удобства горожан мобильные пункты вакцинации поменяли дни и место работы.

НОВЫЕ АДРЕСА

- От станции метро «Тушинская» мобильный пункт переехал к торговому центру «Щука»;

- от «Бульвара Дмитрия Донского» - к торговому центру «МЕГА Теплый Стан»;

- от станции метро «Площадь Ильича» - к торговому центру «Город»;

- один из двух пунктов около станции метро «Митино» - к торговому центру «Калейдоскоп» недалеко от метро «Сходненская».

НОВЫЕ РАБОЧИЕ ДНИ

- По субботам и воскресеньям начнут дежурство мобильные бригады рядом с ярмаркой выходного дня на улице Ангарской (у дома 37/18);

- со вторника по пятницу - около отделения регистрации межрайонного отдела ГИБДД № 1 на Лобненской улице, дом 20;

- ежедневно - у станций «Царицыно» и «ВДНХ»;

- еженедельно по понедельникам - около метро «Петровско-Разумовская»;

- по понедельникам, средам и пятницам - возле станции метро «Бабушкинская». А в остальные дни недели этот пункт работает у железнодорожной станции Лосиноостровская.

Внимание! Мобильные точки вакцинации от гриппа закрылись около станций метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Орехово», «Тушинская», «Селигерская», а также рядом с главным входом выставочного комплекса ВДНХ.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

В мобильные пункты и в поликлиники Москвы в октябре закупили дополнительную партию противогриппозных вакцин.

- Первые 300 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» уже поставлены в столичные медучреждения, - сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. - В ближайшее время общий объем поставки будет увеличен до 1,2 миллионов доз.

Напомним, процедура занимает 10 - 15 минут. В поликлинику с собой нужно принести паспорт и московский полис ОМС. В мобильном пункте любой человек старше 18 лет может сделать прививку независимо от места регистрации при предъявлении паспорта. Перед прививкой проводится медицинский осмотр. Врач выясняет возможные противопоказания. После укола пациент получает сертификат и устные рекомендации.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько зарубежные вакцины отличаются от наших

Как пояснили «КП» эксперты, недостатком некоторых российских вакцин можно считать уменьшенное количество антигенов гриппа (то есть фактически активных действующих веществ). Производители уверяют, что добавленные вместо недостающих антигенов иммуностимуляторы ничуть не ухудшают эффект прививки. Однако полноценных масштабных исследований, подтверждающих это заявление, на сегодня нет. Равно как и в целом эффективность отечественных вакцин доказана менее убедительно, чем зарубежных.

«У нас пока недостаточно развита доказательная база. Считается, что, если вакцина проходит по критериям безопасности и есть небольшое исследование по эффективности, то этого вполне достаточно», - рассказала врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович.

Отсутствие такой доказательной базы может означать как меньшую эффективность, так и вполне равноценные по сравнению с импортными вакцинами качества российских прививок, но не подтвержденные формально. В любом случае большинство экспертов склоняются к тому, что в нынешних условиях сделать хоть какую-то прививку от гриппа лучше, чем не вакцинироваться вообще.

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