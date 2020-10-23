Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 23 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Боец армии НКР на фронтовой позиции. Фото: REUTERS

СООБЩЕНИЯ ИЗ БАКУ

"С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия!", - заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев, и перечисляет села, которые удалось занять его армии.

Вот они: Моллавели, Юхары Рефидинли, Ашагы Рефидинли Физулинского района, села Сирик, Шихлар, Масталыбейли, Дерзили Джебраильского района.

В Минобороны Азербайджана подтверждают эти данные и демонстрируют в интернете ролики снятые беспилотниками.

КАДРЫ С ДИВЕРСАНТАМИ

"Армии обороны Арцаха уничтожили еще один турецкий беспилотник "Байрактар"", - демонстрирует новую видеозапись официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

На сайте Минобороны Армении опровергли контроль Азербайджана над госграницей между Ираном и Нагорным Карабахом. Там же опубликовали скрытую съемку наступления пеших частей Азербайджанской армии.

- Кадры свидетельствуют о присутствии наемников-террористов в зоне конфликта. Действия азербайджанских диверсионных групп призваны прежде всего распространить панику. Уверен, что у них ничего не получится, армия и население тоже победят вместе в этом новом виде", - утверждает Ованнисян.

ВОКРУГ НАГОРНОГО КАРАБАХА

Азербайджанская диаспора Праги вывела на Варшавскую площадь своих земляков. Они прошли по одной из самых больших городских площадей Европы под звуки азербайджанского мугама.

В это же время представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который отметил, что за время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе с обеих сторон погибли около 5000 тысяч.

"Из заявления ясно, что речь идет об обобщенных данных. Однозначно противник — вооруженные силы Азербайджана и различные группировки боевиков — имеют в несколько раз больше жертв, чем у нас. Это вне обсуждения и является абсолютной истиной", - заявил Ованнисян.

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