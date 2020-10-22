Владимир Путин: Ради мира в Карабахе я по несколько раз в день говорю с Алиевым и Пашиняном

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

Одной из важнейших тем дискуссии стал конфликт в Карабахе. Здесь у Россия однозначная позиция - война должна завершиться как можно скорее.

- Мне бы очень хотелось, чтобы компромисс был найден, - сказал Владимир Путин. - Я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьером Пашиняном. В день по несколько раз с ними говорю по телефону. По несколько раз в день!

Обе страны важны и дороги для России, поэтому на вопрос «кого Москва поддерживает в конфликте в Нагорном Карабахе?» президент вполне закономерно ответить не смог.

- У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном, — сказал Путин. — В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Пять тысяч человек уже погибло! А сколько раненых?

Вполне естественно после Карабаха прозвучал вопрос про Эрдогана и особую роль Турции в этой войне.

- Эрдоган человек гибкий, с ним можно найти общий язык, - не стал осуждать турецкого коллегу Путин. - Россия ничего не опасается, мы не в таком, слава богу, положении, чтобы чего-то бояться. Сегодня объем товарооборота у нас свыше 20 миллиарда долларов, а Эрдоган проводит независимую политику. Он захотел купить лучшую в мире систему ПВО С-400 и купил. С таким партнером можно надежно работать.

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