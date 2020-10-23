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Гала-ужин премии «Виктория»: Киркоров снова едет на «Евровидение», а Дава грустит без Бузовой

Музыкальная церемония пройдёт в Москве 3 декабря
Алина ЧЕРНОВА
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Постройневший Филипп Киркоров собирается на "Евровидение"

Постройневший Филипп Киркоров собирается на "Евровидение"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувший четверг в столичном «Мариотте Аврора» отшумел гала-ужин музыкальной премии «Виктория».

По словам продюсера Игоря Крутого, сама церемония состоится 3 декабря в Кремлёвском дворце. Но пока ещё непонятно, в каком виде она пройдёт: со зрителями или просто как съёмка для телевидения, без гостей.

Участники гала-ужина

Участники гала-ужина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этим же вечером путём жеребьёвки был выбран экспертный совет премии, который будет следить за прозрачностью голосования. В него вошла и академик премии «Виктория», журналист «Комсомолки» Мария Ремизова. Вместе с певицей Аленой Свиридовой, журналистом Алексеем Остудиным, поэтом Владимиром Вишневским и другими выбранными академиками наш репортёр будет контролировать ход голосования премии.

Этим же вечером путём жеребьёвки был выбран экспертный совет премии

Этим же вечером путём жеребьёвки был выбран экспертный совет премии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В числе гостей ужина был Филипп Киркоров. Похудевшего короля эстрады сопровождала не менее эффектная блондинка - певица из Молдовы Наталья Гордиенко. Как оказалось, Филипп снова готовится к штурму евросмотра.

Борис Грачевский и Алена Свиридова

Борис Грачевский и Алена Свиридова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Готовим выступление Наташи, талантливой русской девушки, которая будет представлять Молдову на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме, - рассказал kp.ru Филипп Киркоров.

За столом с Филиппом и Наташей был и партнёр Киркорова по дуэту «Роли на руке» блоге Давид Манукян. Немного грустный, хоть и старался держаться.

Игорь Крутой

Игорь Крутой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: на прошлой неделе Давид Манукян намекнул, что 17 октября для них с Бузовой особый день. Фанаты Оли и Давы предположили, что Манукян сделал предложение подруге. Но Ольга эмоционально ответила репортёрам, что больше для неё эта дата ничего не значит.

Алена Свиридова

Алена Свиридова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все тут же решили, что пара на грани разрыва. Хотя, вполне возможно, что просто повздорили.

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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