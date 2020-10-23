Полиция изъяла грудного ребёнка у женщины, которая месяц жила в заброшенном сарае

Поступило обращение о матери с малолетним ребёнком, проживающих в сарае на территории деревни Малые Вязёмы. По указанному адресу был направлен наряд полиции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Малые Вяземы - небольшая деревня в Подмосковье, значительная часть которой - частные дома. Здесь проживает много пенсионеров, некоторые из них уже настолько старые, что не могут вести хозяйство. Некоторые участки и вовсе заброшены. На одном из таких и произошла недавно эта история.

Местная жительница, пенсионерка Тамара Петровна шла домой из магазина. Свернув в переулок, женщина услышала детский плач, она удивилась, ведь у соседей не было маленьких детей. Ребёнок не унимался, пенсионерка пошла на крик. Детский голос привёл Тамару Петровну к гаражу. Обойдя постройку, женщина увидела внутри старого сарая женщину с младенцем, укутанным в тряпки. Оказалось, что уже почти месяц она жила под боком у местных жителей в заброшенной пристройке.

Тамара Петровна очень обеспокоилась, увидев маленького ребёнка в таких условиях и стала пытаться хоть чем-то помочь таинственной соседке. Забрать к себе пенсионерка молодую мать не могла, жилищные условия не позволяли. Но и бросить на произвол судьбы тоже не позволяла совесть.

— Я не заметила, когда она там поселилась, когда я её увидела впервые она мне сказала, что уже несколько недель там живёт. Ребёнок у неё совсем маленький был, девочка, месяца 3-4 от роду, — говорит пенсионерка.

Пожилая женщина обратила внимание на малышку, девочка не держала голову и выглядела слабой. А обращаться в больницу её мать боялась из-за проблем с документами. Чтобы помочь ребёнку, Тамара Петровна попросила свою знакомую, работающую педиатром в местной больнице, взять младенца на осмотр.

— Я помогла отвезти ребёнка в больницу. Там ей сказали, что нужна помощь специалистов и дали направление в стационар, но эта женщина отказалась. — вспоминает пенсионерка.

Тамара Петровна помогла женщине с обогревателем в сарае и предлагала разные способы решить квартирный вопрос, но реакции от новой знакомой так и не дождалась. Через какое-то время пенсионерка стала понимать, что женщина не собирается что-то менять. Приближались холода, и Тамара Петровна всё больше переживала за ребёнка. В какой-то момент пенсионерка не выдержала и позвонила в полицию.

— Поступило обращение о матери с малолетним ребёнком, проживающих в сарае на территории деревни Малые Вязёмы. По указанному адресу был направлен наряд полиции и специалисты по делам несовершеннолетних. Мать с ребёнком были доставлены в отделение для проверки, после чего младенец был помещён в инфекционное отделение больницы, — сообщил источник.

Врачи осмотрели девочку, взяли нужные анализы, и после нескольких дней в больнице вернули матери. На данный момент женщине помогли найти жилье, чтобы она больше не возвращалась в заброшенный сарай.

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