Алексей Волин - о своей отставке: Восемь лет - хороший срок. Бывает и больше? Смотря за что

Экс-куратор медиаотрасли в Минцифре Алексей Волин.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Как мы уже сообщали, в пятницу, 23 октября, на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации была назначена Бэлла Черкесова (интервью Александра Гамова с ней kp.ru опубликовал в тот же день). А сейчас состоялся разговор нашего обозревателя с предшественником Черкесовой - Алексеем Волиным.
- ...Здравствуйте, Алексей Константинович! Это Гамов. А чего вы нас бросили? Чего вы так резко, без предупреждения? Бах! И - я ухожу. Почему?
- Ну, слушайте, Александр, восемь лет – это хороший срок.
- Вообще-то, да. Бывает и больше.
- Ну, это смотря за что.
- Ой, класс!
(Оба смеются)
- Ну, а мы дали, вы не видели? Фотку на сайте. Бэлла - крайняя слева. Волин – крайний справа.
- Видел. С Беллой, как раз, еще обсуждали, как вы позвонили. Она-то считала, что - просто поздравить, а выяснилось, что писал интервью.
- А, я неправильно повел…
- Практически, обманул девушку!
- Я привык с Алексеем Константиновичем…
- У которого всегда ухо востро, да?
- У которого всегда набор каких-то острот, я бы так сказал. И что, она? Вы сказали, что это Волин традиции такие установил?
- Да нет, Бэлла на вас не обижалась. Она – человек профессиональный. Опять-таки, как можно на Гамова обижаться? Вас же все любят!
- Ясно. Самое главное, я прочитал, что вы все сделали там. Цифру везде «насадили». А вот можете честно сказать, с каким ощущением вы от нас уходите и нас покидаете? И рюмочку с нами не выпьете.
- Подождите! Почему это рюмочку с вами не выпью? Вот приеду к Сунгоркину (Владимиру Николаевичу - главный редактор «Комсомольской правды» - прим. ред.) в гости и выпьем с ним по рюмочке.
- Ладно... Чего вот на душе у вас, скажите?
- Наверное, все-таки, удовлетворение.
- Серьезно?
- Да.
- То есть, удовлетворение от того, что вы ни с кем за эти восемь лет не испортили, по большому счету, отношения? Что все главные редактора говорят, что Волин, значит, он оправдывает свою фамилию.
- Ну, фамилию я и раньше оправдывал. Наверное, прежде всего, удовлетворение от того, что удалось сделать практически все задуманное. А о том, что ни с кем не поссорился, наверное, тоже хорошо. Потому что разное же в жизни бывает. Но всегда со всеми главными редакторами находили общий язык.
- По пунктам перечислите, пожалуйста! Хотя бы три заслуги Алексея Волина на посту куратора российских СМИ!
- Первое, считаю, что это перевод телевидения на цифру. Второе – это то, что если до этого у нас проходило постоянное ужесточение законодательства о рекламе, то за последние восемь лет оно пошло по пути либерализации. И стало рекламы больше, она стала разнообразнее.
И, наверное, то, что в 2 тысячи 500 изданий получили льготу от Почты по подписке. Я знаю, что «Комсомолку» должно заинтересовать!
- Это да!
- И так же очень горжусь тем, что именно нам удалось вывести российское кино в Китай.
- Так... Вы имеете в виду какое кино?
- Художественное, потому что в Китае существовали квоты на иностранные фильмы. И российские - до 2015 года - там не показывались. Даже «Сталинград», который там шел, он шел не как российское кино, а - по квоте американской Sony Pictures.
А сейчас, после наших договоренностей, в Китае ежегодно идет от 5 до 8 российских фильмов.
- Скажите, пожалуйста, а вы будете Бэлле помогать? Будете где-то рядышком? Может, стул вам почетный на заседаниях будут ставить? Или будете звонить? Или - как?
- Нет, знаете, уходя – уходи. С Бэллой у нас отношения замечательные...
- Да... Она мне говорила.
- Поэтому, просто - все, что знаю, расскажу. Там - недельку первую мы с Бэллой пообщаемся, а дальше она совершенно точно все будет делать сама. И со всем замечательно и прекрасно справится.
- Скажите, пожалуйста, вы какой-то секретный конверт оставили там? По кадрам, по…
- Я ей оставил секретный конверт, в котором написано: будет звонить Гамов, держи ухо востро!
- А где теперь Алексей Константинович будет свою фамилию оправдывать? Волин!
- Не все сразу. Поживем - увидим. А то я сейчас с вами один раз поговорю, вы мне больше не позвоните. Нет, давайте вы мне через месяцок наберете?
- Почему? Я раньше позвоню. Но вы можете мне тогда первому сказать, что - вот… Устроился, мол.
- Если дозвонитесь.
- А вы будете менять мобильник?
- Не буду. Я его 20 лет не меняю.
- Понятно. То есть, вы сейчас отдохнете от нас немножко, да?
- Вот в данный момент я еду, Саш, к своим товарищам выпить и закусить. Там уже шашлык приготовили.
- А я достаю…
- А вы вот это… «А какой конверт оставил».
- А если не секрет, куда вы едете? Колитесь, Алексей Константинович!
- В Московской области меня ждут.
- А кто это будет?
- Это хорошие товарищи. А дальше мы вам не рассказываем, потому что вы нам будете завидовать и глотать слюну.
- Точно! То есть, вас - как? Надо поздравить? Да?
- Да!
- Я вас поздравляю!
- Спасибо, Саша, большое!
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