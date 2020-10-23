Бэлла Черкесова: Будем вместе бороться с фейками

Новый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова.
Фото: Личный архив
- Бэлла Мухарбиевна, здравствуйте.
- Здравствуйте!
- Первый вопрос у многих возник. Как такая симпатичная девушка могла воспринять такое очень серьезное назначение? Сразу реакция какая?
- С честью и достоинством. И очень рада, что мне доверили такую важную и ответственную функцию.
- А если не так официально....
- Так и восприняла – я готова работать. Я работы не боюсь, не боюсь ответственности.
- Да это мы знаем.
- Правда, Александр, я испытываю реальное чувство ответственности за порученные мне задачи. И готова их выполнять.
- Ваши первые шаги - они какие?
- Мои первые шаги... Мне кажется, что в новой цифровой реальности моя задача главная – это максимально поддерживать и развивать медиа, искать для них новые точки роста, новые возможности для монетизации, стимулировать производство качественного контента, чтобы было больше достоверной информации. Я буду для этого прилагать максимум усилий.
- Скажите, а какие медиа вы имеете ввиду? Новые, старые, традиционные?
- А, мне кажется, сейчас эта граница стерта. Нет понятия «новые медиа», «традиционные медиа» или «старые медиа». Мы сейчас живем в едином информационном пространстве. Поэтому для меня все медиа одинаково важны. И всем им буду стараться максимально помогать.
- То есть - и будете не только государственным внимание уделять, я имею в виду, чисто человеческое, но и, допустим, каким-то коммерческим, в смысле – частным СМИ?
- Конечно. Все СМИ, зарегистрированные как СМИ, это СМИ. Поэтому, безусловно, да, внимание буду уделять всем.
Бэлла Черкесова (на фото крайняя слева) и ее предшественник на посту замминистра Алексей Волин (крайний справа).
Фото: Личный архив
- А у нас много СМИ зарегистрировано?
- Десятки тысяч.
- И всем уделять внимание... Скажите, вот сразу поделюсь своей тревогой. Мы довольно часто встречались и встречаемся с фейками. Причем - с теми, которые идут из-за границы, которые подхватывают наши коллеги здесь. Вспомните, допустим, Кемерово, гибель ребятишек. И как там из-за рубежа одна из ближнезарубежных стран, сколько гадостей про сотни погибших. Увеличивали, нули добавляли. С фейками как быть?
- С фейками будем и дальше продолжать бороться совместно с Роскомнадзором. Потому что, действительно, к сожалению, сегодня, когда производителями информации являются все, не только СМИ, мы часто сталкиваемся с фейками... Это мы - с помощью серьезных СМИ - должны решительно пресекать.
- И еще, нигде не пишут, что у вас ещё, кроме работы, на душе?
- Я - мама. У меня растет сын, которому скоро будет три года. Я вкладываю в него всю душу и сердце.
- Кто вам помогает?
- Мне помогают родители и мой муж.
- Как вашего мужа зовут?
- Дмитрий.
- Дмитрий как воспринял назначение супруги на такую работу?
- Он мною гордится, я думаю. Он за меня рад. Я бы так сказала.
- Он не в СМИ работает? Я просто не в курсе.
- Нет, он не в СМИ работает.
- Это хорошо или плохо?
- Это абсолютно нормально. Люди, которые вместе, не обязательно должны работать прямо совсем в одной сфере. Но близко к этой сфере. Но не в СМИ.
- Что вы с собой взяли из своего прежнего кабинета вот сейчас?
- Желание работать.
- Оно где-то в папке, в портфеле, в рюкзаке?
- Оно в душе.
- А что-то из каких-то вещиц, вот чисто женских, что-то с собой захватите?
- Бумаги с собой взяла. Других вещей у меня особо в кабинете и нет.
- Многие журналисты вас воспринимают как девушку, которая - симпатичная, доброжелательная и сопровождала и руководителей СМИ, и просто журналистов в различных поездках. Сейчас вы сократите свои командировки?
- Сейчас все-таки моя работа больше - в кабинете. Я все-таки больше оперативными вопросами в последние годы занималась. А в целом я не отказываюсь от командировок, от поездок. Потому что, мне кажется, важно для того, чтобы выстраивать дальнейшую работу, общаться с представителями медиа-отрасли, как с федеральными, так и с региональными. Поэтому готова ездить.
- Скажите, у вас на что еще останется время, кроме как семья, СМИ, работа? Что еще?
- Мне бы хотелось, чтобы у меня было чуть больше времени читать, пообщаться с друзьями. А в целом, пожалуй, так. В основном свободное время я трачу на семью, честно скажу.
- Да и правильно делаете. Это подкупает. Мы постараемся тогда поменьше вам доставлять хлопот. И завершающий вопрос. Какую помощь вы ждете от тех, кого будете курировать, от СМИ?
- Я жду от них открытости, я готова обсуждать проблемы, с которыми медиа сталкиваются. Готова принимать участие в их решении. Ну и, мне кажется просто, что сообща это всегда делать легче. И быстрее.
- И самый-самый завершающий вопрос. Вот сегодня вы с чего начали свой первый рабочий день?
- Я сейчас нахожусь в состоянии переезда на самом деле. Закрываю последние вопросы в администрации президента и сейчас направляюсь в министерство.
- И пожелание нам, пожалуйста.
- Пожелание? Быть в ногу со временем. Потому что сейчас происходит все очень быстро. Оставаться достоверными. И, в принципе, стремиться вперед и только вперед. И стараться в этих новых цифровых реалиях сделать так, чтобы контент был доступен максимально всем и везде. Качественный контент.
- Удачи вам!
- Спасибо!
Бэлла Мухарбиевна Черкесова родилась в 1985 году. В 2008 получила специальность журналиста-международника в МГИМО. До 2012 года работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ. После ушла в Управление президента по общественным связям и коммуникациям, где проработала до 2020 года. На должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначена 23 октября 2020 года. Замужем, есть сын.
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