Протесты в Белоруссии, последние новости на 25 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

По Минску прошел женский марш. Фото: Иван ИВАНОВ

В минувший день в Минске прошел «женский марш профессий». В нем приняли участие около 150 женщин. Они прошлись от сквера Симона Боливара до обелиска на площади Победы. По пути к ним присоединились другие участники.

Назначенный на 25 октября провластный митинг отменен. Накануне против выступил президент страны Александр Лукашенко:

- Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск, - хаявил Лукашенко.

В Бресте суд вынес приговор журналисту Максиму Хлебцу и фотографу Роману Чмеля. Их обвиняли в участии в несанкционированной акции. Защита настаивала, что эти люди просто выполняли свою работу. Суд счел вину обоих доказанной и назначил по 15 суток ареста.

Белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский рассказал, что Виктор Бабарико предлагал Лукашенко на встрече в СИЗО. С его слов, экс-кандидат в президенты "предлагал не кошмарить бизнес, сократить силовой блок, прекратить насилие к протестующим".

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