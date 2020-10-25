Начало конца? - В Минске начался «последний и решительный» марш протеста

Если Тихановская не сможет сегодня собрать рекордное количество демонстрантов, то это будет, похоже, окончанием белорусской революции в ее горячей фазе. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Марш протеста, который должен дать старт всебелорусской забастовке, объявленной в ультиматуме Светланы Тихановской Александру Лукашенко, начался 25 октября с традиционного столпотворения у стеллы Города-Героя в Минске. У того самого уже исторического места, где в августе случился первый «бой» между противниками Лукашенко и ОМОНом. Сейчас весь вопрос в том, сколько придет демонстрантов, благо власти не предпринимают пока никаких силовых шагов. ОМОН со щитами выстроился на Проспекте Независимости, пустив протестующих по давно изученному пути на Проспект Победителей. Словно у властей есть какой-то план, словно у оппозиции этот план есть тоже.

Пока людей очень много — на первый взгляд, около 100 тысяч. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Если Тихановская не сможет сегодня собрать рекордное количество демонстрантов, то это будет, похоже, окончанием белорусской революции в ее горячей фазе.

Пока людей очень много — на первый взгляд, около 100 тысяч. Да, до августовского рекорда (до 200 тысяч) еще далеко, но очень интересен качественный состав протестующих. В большинстве своем это молодые люди. Пожилых и детей очень мало, словно митингующие больших иллюзий не питают, подозревая, что будет силовой разгон.

Пока власти пытаются испугать объявлениями по громкоговорителю о недопустимости нарушения закона и пожеланиями разойтись и не провоцировать милицию. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Пока власти пытаются испугать объявлениями по громкоговорителю о недопустимости нарушения закона и пожеланиями разойтись и не провоцировать милицию. Из динамиков звучат патриотические песни из репертуара государственного телевидения, в общем, ничего пока оригинального не происходит. Ни автозаков, ни автобусов, которые так пугают минчан, пока не видно.

В Минске начался «последний и решительный» марш протеста Фото: Владимир ВОРСОБИН

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Как изменился Минск за время протестов? И чего здесь ждут дальше? Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин видел первые митинги после белорусских выборов. И приехал сюда снова перед «всеобщей забастовкой» (подробности).