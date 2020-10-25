В центр Минска стягиваются спецтехника и силовики перед акцией протеста

В воскресенье истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 25 октября, перед новой акцией протеста в центр Минска направляются спецтехника и силовики, сообщил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин.

Отмечается, что к центру города свозят военные грузовики для перевозки личного состава и автобусы с сотрудниками правоохранительных органов Беларуси. Колонна проехала по проспекту Независимости в сопровождении ГАИ. Кроме того, метро в Минске закрывается на вход и выход с 12:30.

В воскресенье на площади Независимости планируется протестная акция.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила ультиматум властям республики, выдвинув три условия: сложение полномочий президента Александром Лукашенко, прекращение насилия на улицах Беларуси и освобождение всех политзаключённых.

В случае невыполнения условий до 26 октября Тихановская обещает провести национальную забастовку.