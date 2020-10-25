Акция протеста в Минске 25 октября 2020: люди обсуждают Жириновского и «инструкцию забастовщика»

В Минске на протестах не происходит ничего оригинального. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Часа за полтора до начала марша протеста в Минске просто отрубилось все. В первую очередь — транспорт и интернет.

Судя по тому, что демонстранты говорят в своих Телеграмах, не происходит ничего оригинального. Вот сейчас они занимаются полосканием костей Владимира Вольфовича Жириновского, его идея повесить за ноги в центре Минска Тихановскую вызвала просто, конечно, ошеломление. Можно понять, какие чувства по этому поводу у минчан…

Часа за полтора до начала марша протеста в Минске просто отрубилось все. В первую очередь — транспорт и интернет. Фото: Владимир ВОРСОБИН

То есть, если бы он хотел умиротворить ситуацию, сделать так, чтобы здесь для Лукашенко было меньше проблем, то наоборот он подлил как бы нефти в огонь…

Тут выпущена подробная инструкция, где надо что делать, то есть, это такая агитка для тех, кто хочет прервать свою работу завтра. Нужно приходить на работу, но заниматься там не работой, а требованием руководства присоединиться к забастовке. И чтобы было впечатление, что «парикмахерские, торговые центры, магазины - закрылись на карантин».

Минчане по традиции вышли на улицы. Фото: Владимир ВОРСОБИН

На предприятиях идет раздрай внутри. Люди все время говорят одну и ту же фразу - смотря как покажет себя воскресенье. Что случится сегодня. То есть, если произойдет что-то чрезвычайное, если люди будут снова разгневаны чем-то, то забастовка имеет шансы. Сейчас вот я общался с одним из рабочих, он говорит, что большинство не хочет бастовать. Но если что-то случится, то большинство окажется уже на стороне протестующих.

Но я думаю, и сама забастовка, даже в этом случае, продлится всего пару-тройку дней, не больше. Все-таки белорусы не настроены оставаться без денег.

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Как изменился Минск за время протестов? И чего здесь ждут дальше? Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин видел первые митинги после белорусских выборов. И приехал сюда снова перед «всеобщей забастовкой» (подробности).