Bravissimo! Иностранцы засыпали комплиментами солиста хора им. Глинки, ставшего звездой Youtube после исполнения концерта Свиридова

Алексей Михайлов стал звездой Youtube Фото: Instagram.com

Алгоритмы работы выдачи ютуба до конца не изучены. Но вот так бывает довольно частенько. Видеохостинг берет и выплевывает на обзор публики некое видео, которое зрители начинают активно смотреть. Оно может быть старое или даже древнее. И раньше его никто не смотрел. Но потом вдруг раз — и миллионы просмотров.

Так было и с семиминутным фрагментом выступления хора мальчиков им. Глинки в Храме Воскресения Христова в Сокольниках. Его выложили в сеть два года назад, в 2018-м, — и внимания ролик особенно не привлекал (у подобных видео на канале от одной до пяти тысяч просмотров). Но в определенный момент его активно начали смотреть иностранцы (!), что понятно по комментариям, и вывели видео на вершину. Подчеркнем, именно этому фрагменту (часть 6) из объемного выступления хора зрители обеспечили почти 2,5 миллиона просмотров.

Качественный и насыщенный баритон, наполняющий своды храма, погружает аудиторию в медитативный транс Фото: Instagram.com

Что же там такого особенного?

Внимание аудитории привлекло выступление пассионарного юноши (тогда еще студент второго курса), который скромно выходит на первый план перед сидящей в храме паствой, и затягивает партию из концерта Георгия Свиридова «Пушкинский венок». Он строго застегнут в черную рубашку с расшитым воротничком, застенчиво улыбается и поправляет мелированные волосы. После вступления солист очень низко и безошибочно выпевает слова Александра Пушкина из стихотворения «Зорю бьют... из рук моих...». Качественный и насыщенный баритон, наполняющий своды храма, погружает аудиторию в медитативный транс, чему способствует и текст классика:

Зорю бьют… из рук моих

Ветхий Данте выпадает,

На устах начатый стих

Недочитанный затих —

Дух далече улетает.

На контрасте с Алексеем звучит контртенор мальчика, спрятавшегося возле дверей за подсвечником. Хор мальчиков, поющий за спиной Михайлова, придает произведению поистине величественное звучание. Это сильно впечатляет даже неверующего человека («Единственное, что мне нравится в религии — это музыка», - пишут атеисты под выступлением солиста).

Зарубежная публика осталась в восторге от пения студента. Фото: Instagram.com

Зарубежная публика осталась в восторге от пения студента. Под роликом, набравшим без малого 2,5 миллиона просмотров и 82 тысячи лайков, уже больше шести тысяч восторженных комментариев от людей с разных концов планеты — почти все на английском языке.

His voice is deeper than my thoughts when I'm going home riding a bus next to a window («Его голос глубже моих мыслей, когда я еду домой с работы, сидя у окна»)

He looks as if he knows the truth of... Everything. («Он выглядит так, будто знает правду о...обо всем»)

Imagine that guy approaching you while singing, With him looking into your eyes. I’m sure some divine event would occur («Представьте, что этот парень приближается к вам во время пения, глядя прямо в глаза. Уверен, что произойдет какое-то божественное событие»)

2 questions:

Why is this in my recommended in 2020? I’m from Spain and can’t understand anything

How did yt know I would click? («Два вопроса. Почему это в моих рекомендациях в 2020 году? Я из Испании и не могу ничего понять — как вы узнали, что я буду это смотреть?»)

Дошло до того, что зарубежные фанаты Свиридова и Пушкина нашли в инстаграме Алексея, и начали засыпать его комплиментами уже там! Где это видано?

This is amazing news! You've already had great success (that YouTube video gets more & more popular) and now you'll achieve even greater things! SO happy for you («Это потрясающая новость — вы уже добились большого успеха (видео в Youtube становится все более и более популярным), а теперь добьетесь еще больших»

Dude, I found you! I saw the video from YouTube, and well, I have no words... NO WORDS TO DESCRIBE HOW BEAUTIFUL YOUR VOICE? Congrats) You deserve it! («Чувак, я нашел тебя! Я видел видео в ютубе — нет слов...НЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ОПИСАТЬ НАСКОЛЬКО КРАСИВЫЙ У ТЕБЯ ГОЛОС. Поздравляю. Ты это заслужил!»)

Bravissimo!!

Наши люди тоже не обошли вниманием обаятельного баритона:

«Ты очень сексуальный!»

«Шикарный голос! Искренне рад за тебя, хоть мы и не знакомы, поздравляю!»

Фото: Instagram.com

Алексей родился в Рыбинске, окончил гимназию, после чего переехал в Петербург, где пять лет учился в Хоровом училище при Капелле им. Глинки. В августе этого года солист, которого уже начали сравнивать с Дмитрием Хворостовским, поступил в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова.

- Хочу поделиться с вами огромной радостью! - сообщил летом в инстаграме Михайлов. - Я поступил на вокальный факультет в консерваторию! Это была моя главная цель вот уже несколько лет, и сейчас она достигнута. У меня сейчас в голове тысячи эмоций, и я безумно счастлив прямо здесь и сейчас! Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал и помогал все это время, я не забуду вашей доброты и того неоценимого вклада, который вы для меня сделали! Дальше буду стараться достигнуть самых высоких результатов, а пока проведу этот остаток лета с превеликой радостью и ожиданием начала обучения.

В том же Youtube можно найти и другой концерт с участием Алексея Михайлова — в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга опять же по мотивам произведений Александра Пушкина («Цыганы» и др.) — правда, у того видео меньше 200 тысяч просмотров.