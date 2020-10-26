Почему ВИЧ-инфицированный гей не смог побороться за пост мэра Нью-Йорка

Кори Джонсон отказался от планов занять кресло мэра Нью-Йорка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нью-Йорке первый мэр появился еще в середине XVII века, так что в следующем году будут избирать 110-го по счету. И у прогрессивной общественности была надежда, что, в духе времени, эта красивая цифра ознаменует появление в городе Большого яблока первого мэра-гомосексуалиста, да еще и ВИЧ-инфицированного.

По всем прикидкам, спикер городского совета, открытый гей Кори Джонсон в уже начавшейся гонке лидировал. Но на прошлой неделе он вдруг заявил, что не будет претендовать на мэрский пост. Дескать, столько дел, что отвлекаться на предвыборную кампанию нет никакой возможности…

Скорее всего, Джонсон лукавит, ссылаясь на занятость и развившуюся у него депрессию. Пытаться возглавить такой мегаполис как Нью-Йорк, не обладая мощной политической и финансовой поддержкой, затея пустая. Пусть даже тебе симпатизируют секс-меньшинства и поддерживающие их прогрессисты. Этого все равно недостаточно, чтобы управлять самым большим городом США с населением в 8,5 млн. человек и годовым бюджетом без малого в $100 миллиардов - свыше половины бюджета всего Евросоюза! Триста тысяч муниципальных служащих, включая учителей, врачей, полицию. Три из четырех самых крупных мировых бирж находятся в Нью-Йорке. Мэру такого города обеспечена общенациональная известность - отличный трамплин для самых высоких политических постов.

Кори Джонсон на гей-параде в Нью-Йорке, 2019 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний нью-йоркский мэр Билл ди Блазио, например, когда-то руководил предвыборной кампанией Хиллари Клинтон и помог ей стать сенатором. А потом упорно шел к цели - стать главой огромного города - при поддержке Демократической партии. И победил на выборах в 2013 году. Инаугурацию нового мэра провел супруг Хиллари.

Ди Блазио, избравшись во второй раз, будет исполнять обязанности мэра до 2022 года. Чем займется дальше, говорить еще рано. Но в прошлом году он заявил о своих президентских амбициях и желании низвергнуть Трампа. Но вскоре передумал, оказавшись среди демократов 24-м соискателем кандидатской номинации. Однако, планку на свое будущее политическое положение обозначил.

Нынешний мэр считается чуть ли не социалистом и, возглавив город, заявил, что среди его приоритетов - защита малоимущих и экологии. Кстати, именно при ди Блазио в Нью-Йорке был узаконен «третий пол», он всячески поддерживает ЛГБТ-сообщество, да и жена у него - лесбиянка, хотя и бывшая, как она утверждает сейчас, родив мужу двоих детей. Разумеется, ди Блазио - ярый антитрампист. И в нынешних уличных политбоях, захлестнувших и Нью-Йорк, бескомпромиссно на стороне ниспровергателей.

В Нью-Йорке проживает 600 тысяч русскоязычных - выходцы практически из всех бывших республик СССР. А это почти 7% населения города. И их никто, в отличие от некоторых наших соседей, не пытается насильно ассимилировать, заставив говорить исключительно по-английски. В районах компактного проживания нацменьшинств даже банкоматы обязательно дублируют команды на испанском, китайском, русском и арабском. Во время предвыборных кампаний в борьбе за русскоязычного избирателя все материалы предвыборных штабов и избирательных комиссий обязательно дублируются на русский. А в честь ежегодно проводимого Русско-американским фондом фестиваля русской культуры в мэрии традиционно проходит прием, и ди Блазио охотно общается с нашими бывшими соотечественниками.

Как и всякому мэру крупнейшего мегаполиса, ди Блазио приходится отбиваться от коррупционных скандалов. Его обвиняют, например, в особом внимании к тем, кто щедро жертвовал на его избирательные кампании. Даже собирались подвергнуть его импичменту. Но благодарность финансовым спонсорам - одно из главных правил для американских политиков. Там это не коррупция, а традиция…

Демократ ди Блазио возглавил Нью-Йорк после двадцатилетнего засилья мэров-республиканцев. Две политические «глыбы» рулили в это время городом - сначала Рудольф Джулиани (сейчас он адвокат Дональда Трампа), а потом Майкл Блумберг. Оба тоже пытались ввязаться и в президентскую гонку, но - не срослось… Но в историю города они вошли как выдающиеся управленцы.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джулиани стал особенно популярным в Америке после теракта 2001 года. Он ежедневно был на развалинах башен-близнецов, поддерживал горожан морально в регулярных радиообращениях. В те дни президент Буш-младший качеств лидера не проявил. А Джулиани запомнился американцам как политик, способный показать пример стойкости и решительности.

Джулиани называют авторитарным руководителем. Без этой черты он и не смог бы, пожалуй, побороть разыгравшуюся во второй половине 1990-х преступность в Нью-Йорке. Игорный бизнес и проституция тоже ушли с улиц мегаполиса при нем. Зато количество туристов, ежегодно приезжающих в Город Большого яблока, выросло почти на 10 миллионов.

Еще его отличают уверенность в себе, харизма и умение владеть аудиторией. Однажды, уже оставив пост мэра, он выступал в респектабельном Совете по международным делам. Стоя перед полным залом, где случайных людей не бывает, он вдруг прервал свою речь и пристально уставился в кого-то из первых рядов. Оказывается, заметил, что тот поднес к уху мобильник. «Ну, продолжайте, продолжайте, мы не будем вам мешать. Ведь ваш разговор гораздо важнее нашей беседы», - язвительно сказал он и держал убийственную паузу еще пару минут, совсем уничтожив самоуверенного господина.

Сдал городские дела Джулиани Майклу Блумбергу. Один из самых богатых американцев, основатель и владелец финансового агентства своего имени, стал исключением среди соискателей мэрского кресла, профинансировав все свои избирательные кампании в десятки миллионов долларов из собственных средств. А также озадачил конкурентов, назначив себе после победы зарплату в $1 в год.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но самое громкое дело мэра Блумберга - введенный в 2003 году тотальный запрет на курение в общественных местах Нью-Йорка, включая бары и рестораны. Недовольных было, пожалуй, не меньше, чем нынешних противников масочного режима. Но когда через пять лет статистика показала резкий спад смертей среди горожан от сердечно-сосудистых заболеваний, а новация Блумберга была подхвачена в других городах и странах, то всем стало ясно, кто был прав.

Как ни крути, а расставшийся с планами стать мэром Нью-Йорка Кори Джонсон при всех своих достоинствах в славный ряд градоначальников города последней четверти века по «калибру» никак не вписывается. И в усадьбу Грейси на Манхэттене - официальную резиденцию главы города - после ди Блазио въедет кто-то другой. Если вообще въедет. Ведь сначала Джулиани покинул резиденцию, оставив вторую жену ради новой подруги - по правилам города, мэр в Грейси может проживать только со своей законной половиной. А потом и Блумберг манкировал поместьем - ради экономии городской казны он остался жить в собственном доме на том же Манхэттене. Показал, что мэр может исправно трудиться даже без положенной ему за счет казны резиденции. Кошмар какой…

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