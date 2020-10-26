Ремонт принтеров и перестановка мебели: хит-парад самых популярных услуг 2020 года

Пандемия и ее последствия скорректировали потребность в рабочих специальностях. Фото: Shutterstock

В 2020 году россияне стали гораздо чаще чинить домашние вещи, а также компьютерную и бытовую технику. Такие выводы следуют из свежего исследования спроса на услуги по ремонту, подготовленного Price.ru (российский интернет-сервис сравнения цен).

Главное резюме аналитиков: в России набирает популярность тренд на разумное потребление. Люди не торопятся выкидывать старые вещи и покупать новые, если со старыми еще можно хоть что-то сделать. Это, впрочем, характерная черта любого кризиса — потребители таким образом снижают траты.

Нынешнему кризису коронавирус придал особый колорит. Как следует из исследования, активнее всего россияне в первые 9 месяцев 2020 года просто переставляли мебель. Спрос на связанные с этим услуги подскочил почти на 900%!

Хит-парад предметов, которые наши граждане намного чаще стали чинить, возглавляют 3D принтеры (см. «Что россияне стали ремонтировать гораздо чаще»). Еще в лидерах столики для настольного тенниса и… скамейки с лавками. А также барбекюшницы. Для дач, куда многие перебрались пережидать пандемию. Эксперты отмечают очевидный рост спроса на почти все услуги по ремонту и обустройству, так или иначе связанные с загородной жизнью и удаленной работой. Помимо прочего, вдвое выросло число запросов на усиление интернет-сигнала.

А вот, например, спрос на ремонт и восстановление туристического инвентаря упал — минус 18%.

- Пандемия и ее последствия скорректировали потребность в рабочих специальностях. Значительно вырос спрос на услуги мастеров по строительству, слесарным работам, ремонту вентиляций и кондиционеров, обустройству территорий и ландшафтному дизайну, - комментирует данные исследования генеральный директор Price.ru Елена Суховей. - Видно, что люди стараются в этом году благоустроить территорию вокруг и переехать в частный дом.

Что россияне стали ремонтировать гораздо чаще

(январь-сентябрь 2020 в сравнении с январем-сентябрем 2019, %)

3D принтеры +225%

настольный теннис +211%

дачные скамейки и лавки +204%

грили и барбекюшницы +150%

ноутбуки (смена термопасты для процессора) +117%

батуты +102%

съемочная техника +81%

игровые приставки +64%

строительное оборудование +45%

садовая техника +35%

Услуги, на которые резко вырос спрос

(за тот же период)

переноска, расстановка мебели +895%

дезинсекция (уничтожение насекомых) +172%

усиление интернет-сигнала +100%

слесарные работы +42%

бурение скважин +40%

установка навесов и тентов +36%

(По данным Price.ru)