Онлайн-кинотеатр IVI усилил раздел «ТВ+»

Кадр из фильма «Эми»

Раздел «ТВ+» пополнился развлекательными и лайфстайл ток-шоу, а также кулинарными, игровыми шоу и передачами о путешествиях. В коллекцию документальных фильмов вошли картины о культовых личностях: «Илон Маск: Настоящий железный человек», «Быть Харви Вайнштейном», «Эми», «Андрей Тарковский. Кино как молитва», «Анна Франк. Параллельные истории», «Секреты Лагерфельда», «Однажды... Тарантино».

Кадр из фильма «Однажды... Тарантино»

В категории об удивительных уголках планеты можно посмотреть фильмы о чудесах природы: «Вызов бездне 3D» Джеймса Кэмерона, «Хранители Алтая», «Когда грустит Байкал», «Карибские острова 3D: Погружение с акулами».

В блоке современной документалистики стоит обратить внимание на фильмы «Вудсток: Три дня, изменившие поколение», «Акварель» - о метаморфозах воды, исследование «Почему мы креативны?» с ответами Анджелины Джоли и Марины Абрамович, Джорджа Р.Р. Мартина и Билла Гейтса, Мэрилина Мэнсона и Далай-ламы.

Кадр из фильма «Вудсток: Три дня, изменившие поколение»

Раздел «ТВ+» Раздел «ТВ+» будет ежедневно пополняться топовым телевизионным контентом, документалками и программами для детей. Сейчас в «ТВ+» входит 7 тематических подразделов: ТВ-каналы, Дети, Спорт, Документальное, Развлекательное, Лайфстайл и Фитнес. В последнем разделе можно найти тренировки, разработанными специально для пользователей IVI: авторский курс от Самиры Мустафаевой или домашние тренировки adidas.

«ТВ+» доступен зрителям IVI в рамках стандартной подписки - подключить первый месяц сейчас можно за 39 руб.

Кадр из фильма «Быть Харви Вайнштейном»

«Мы постоянно стремимся сделать подписку IVI более ценной для наших зрителей. Всегда приятно получать больше за те же деньги. Мы добавили 60 ТВ-каналов на любой вкус, включая детские, тематические премиум-каналы и семейство спортивных каналов; новые шоу и документальные фильмы. Теперь не нужно переключаться между телевидением и онлайн-кинотеатрами. Всё можно найти на IVI», - прокомментировал Игорь Макаров, глава департамента пользовательского опыта и маркетинга IVI.