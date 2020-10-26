Шизофрения и пенсия по инвалидности: звезда "Обитаемого острова" Василий Степанов прозябает в нищете

После съемок в блокбастере многие провозгласили парня секс-символом. Однако артист не справился с обрушившейся на него славой Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Василий Степанов после выхода на экраны фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" стал настоящей звездой. Голубоглазый красавчик влюбил в себя миллионы телезрителей. Ему прочили успешную карьеру. Многие провозгласили парня секс-символом. Однако артист не справился с обрушившейся на него славой. Он серьезно заболел и даже получил инвалидность.

Василий Степанов прозябает в нищете. Он живет с родителями и братом в маленькой квартирке на окраине Москвы, нигде не работает и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам старшего брата, Василию поставили диагноз шизофрения. 34-летний артист живет на пенсию. У него третья группа инвалидности. Как отметил Максим Степанов, эти деньги в трудные времена выручает всю семью.

Брат некогда знаменитого актера отметил, что проблемы у его родственника начались после съемок в фильме "Обитаемый остров". Максим не исключает, что Василий просто не справился с бременем известности.

С молодым человеком согласна актриса Любовь Руденко. "Василий еще в студенчестве был скромным и неуверенным в себе человеком. На его неокрепший организм навалилась безумная актерская работа, главная роль. Съемки в «Обитаемом острове» были сложнейшими и физически, и психологически. Он был к этому не готов", - поведала артистка в эфире передачи "Звезды сошлись".

Актер Антон Ескин считает, что после фильма у актера началась очень бурная жизнь. Он был вынужден ходить по клубам и тусовкам. В итоге парень быстро разочаровался в профессии.

Напомним, страна узнала о Василии Степанове в 2008 году после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Молодой актер так удачно сыграл Максима Каммерера в экранизации братьев Стругацких, что все были уверены - родилась новая суперзвезда отечественного кино. Но Степанов внезапно пропал из виду. Позже стало известно, что молодой актер впал в депрессию и был госпитализирован в психиатрическую больницу. За последние годы на голову красавчика несчастья сыпались как из рога изобилия. В августе 2015 года Василия срочно госпитализировали. У артиста оторвался тромб в левой ноге. Если бы актера вовремя не доставили в больницу, проблема с сосудами могла привести к летальному исходу. В конце 2016 года Вася упал, поскользнувшись на льду, и сломал позвоночник. Врачи не давали никаких прогнозов относительно того, сможет ли ходить актер. Целый месяц Степанов был прикован к больничной койке. В апреле 2017 года громом среди ясного неба стало известие о том, что Василий был доставлен в больницу с жуткими травмами. Врачи диагностировали перелом таза, правого плеча и обеих пяточных костей после того, как актера нашли под окнами дома.