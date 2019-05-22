2019-05-22T19:49:02+03:00
Звезды

"Он психически нестабилен": звезда "Обитаемого острова" Василий Степанов по полгода лежит в больницах

33-летний актер не появляется на публике и не снимается в кино
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Василий Степанов не появляется на публике и не снимается в киноВасилий Степанов не появляется на публике и не снимается в киноФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

Коллеги отвернулись от звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова. А все из-за состояния здоровья актера-затворника.

33-летний Василий Степанов не появляется на публике и не снимается в кино. Когда ему пытаются дозвониться журналисты, он бросает трубку, едва узнав, что с ним хотят поговорить.

"Коллеги перестали работать с артистом, у которого возникли проблемы с психикой, - заявил Кирилл Чибисов, который раньше сотрудничал с Василием Степановым. - Потому что он психически нестабилен. Как можно заниматься с человеком, который официально имеет статус шизофреника? Он полгода лежит в клиниках, полгода дома с мамой".

Чибисов сообщил, что во время последней съемки Степанова сняли с роли и все переделали. "С человеком невозможно коммуницировать и работать. К нему интерес большой, его и в рекламу постоянно звонят и предлагают, и то, и то, и то. Предложения в течение года эпизодически появляются, но а толку-то. Такой образ, интересная история", - цитирует Чибисова ТВЦ.RU.

Напомним, страна узнала о Василии Степанове в 2008 году после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Молодой актер так удачно сыграл Максима Каммерера в экранизации Стругацких, что все были уверены - родилась новая суперзвезда отечественного кино. Но Степанов вдруг надолго пропал из виду. Позже в прессе появился душераздирающий репортаж о том, что молодой актер впал в депрессию. Четыре года после выхода фильма Василий фактически просидел без работы - новых предложений от режиссеров не поступало. Он лег в клинику неврозов. А в январе 2017 года Василий Степанов выпал из окна своей квартиры, якобы пытаясь достать кошку. Он сломал позвоночник. Позже актер угодил в психиатрическую больницу, где ему якобы поставили диагноз "шизофрения".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум
Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте