"Он психически нестабилен": звезда "Обитаемого острова" Василий Степанов по полгода лежит в больницах

Коллеги отвернулись от звезды "Обитаемого острова" Василия Степанова. А все из-за состояния здоровья актера-затворника.

33-летний Василий Степанов не появляется на публике и не снимается в кино. Когда ему пытаются дозвониться журналисты, он бросает трубку, едва узнав, что с ним хотят поговорить.

"Коллеги перестали работать с артистом, у которого возникли проблемы с психикой, - заявил Кирилл Чибисов, который раньше сотрудничал с Василием Степановым. - Потому что он психически нестабилен. Как можно заниматься с человеком, который официально имеет статус шизофреника? Он полгода лежит в клиниках, полгода дома с мамой".

Чибисов сообщил, что во время последней съемки Степанова сняли с роли и все переделали. "С человеком невозможно коммуницировать и работать. К нему интерес большой, его и в рекламу постоянно звонят и предлагают, и то, и то, и то. Предложения в течение года эпизодически появляются, но а толку-то. Такой образ, интересная история", - цитирует Чибисова ТВЦ.RU.

Напомним, страна узнала о Василии Степанове в 2008 году после выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Молодой актер так удачно сыграл Максима Каммерера в экранизации Стругацких, что все были уверены - родилась новая суперзвезда отечественного кино. Но Степанов вдруг надолго пропал из виду. Позже в прессе появился душераздирающий репортаж о том, что молодой актер впал в депрессию. Четыре года после выхода фильма Василий фактически просидел без работы - новых предложений от режиссеров не поступало. Он лег в клинику неврозов. А в январе 2017 года Василий Степанов выпал из окна своей квартиры, якобы пытаясь достать кошку. Он сломал позвоночник. Позже актер угодил в психиатрическую больницу, где ему якобы поставили диагноз "шизофрения".