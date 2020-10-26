Новая любовница Тарзана нанесла удар по Наташе Королевой Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал с изменой мужа Наташи Королевой получил неожиданное продолжение. После откровений Анастасии Шульженко рассказать об интимной связи с Сергеем Глушко решили и другие его любовницы. Актриса и тренер по технике речи Ксения Чернова раскрыла пикантные подробности своих отношений со стриптизером.

Очередная актриса объявила себя любовницей Тарзана. Ксения Чернова поведала, что встречалась с мужем Наташи Королевой полтора года. "Я не собираюсь никому ничего доказывать", - заявила 42-летняя женщина в эфире шоу "На самом деле".

Ксения Чернова в эфире шоу "На самом деле"

Она рассказала, что встретилась с Сергеем Глушко за кулисами спектакля "Казанова", в котором стриптизер исполнял главную роль. Чернова решила предложить звезде свои уроки по технике речи. С ее слов, их деловые отношения со временем переросли в любовные. "Интим был раз пять-семь в течение полутора лет", - откровенничала артистка.

Ксения также показала откровенную переписку с мужем Королевой, в которой он называл ее "котиком", а также шутил на тему любовных утех. "У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи", - якобы писал 50-летний Глушко своей новой пассии.

Ксения также показала откровенную переписку с мужем Королевой

Анастасия Шульженко была до глубины души возмущена откровениями соперницы. "Господи, женщина, что вы здесь делаете? Я сюда пришла, чтобы обелить себя. А вы сказали, что ... с ним. Ну да, с ним ... полстраны!", - негодовала 28-летняя Анастасия.

Напомним, личная жизнь Наташи Королевой и Тарзана вот уже два месяца находится в центре внимания. Все из-за того, что стриптизер изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей Сергей Глушко сам объявил на всю Россию. Теперь танцовщик то и дело признается в любви жене, пишет ей стихи. Королева своего благоверного после произошедшего всячески поддерживает, а все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко утверждала, что забеременела от мускулистого артиста. Она показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В душераздирающей беседе певица заявила, что простила 50-летнего мужа, а слова Шульженко о романе назвала подставой. Оказывается, Наташа сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой.