Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Новая любовница Тарзана нанесла удар по Наташе Королевой

42-летняя актриса сначала предложила Сергею Глушко уроки по технике речи
Ольга ЛИБГАРДТ
КомментироватьОставить комментарий
Новая любовница Тарзана нанесла удар по Наташе Королевой

Новая любовница Тарзана нанесла удар по Наташе Королевой

Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал с изменой мужа Наташи Королевой получил неожиданное продолжение. После откровений Анастасии Шульженко рассказать об интимной связи с Сергеем Глушко решили и другие его любовницы. Актриса и тренер по технике речи Ксения Чернова раскрыла пикантные подробности своих отношений со стриптизером.

Очередная актриса объявила себя любовницей Тарзана. Ксения Чернова поведала, что встречалась с мужем Наташи Королевой полтора года. "Я не собираюсь никому ничего доказывать", - заявила 42-летняя женщина в эфире шоу "На самом деле".

Ксения Чернова в эфире шоу "На самом деле"

Ксения Чернова в эфире шоу "На самом деле"

Она рассказала, что встретилась с Сергеем Глушко за кулисами спектакля "Казанова", в котором стриптизер исполнял главную роль. Чернова решила предложить звезде свои уроки по технике речи. С ее слов, их деловые отношения со временем переросли в любовные. "Интим был раз пять-семь в течение полутора лет", - откровенничала артистка.

Ксения также показала откровенную переписку с мужем Королевой, в которой он называл ее "котиком", а также шутил на тему любовных утех. "У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи", - якобы писал 50-летний Глушко своей новой пассии.

Ксения также показала откровенную переписку с мужем Королевой

Ксения также показала откровенную переписку с мужем Королевой

Анастасия Шульженко была до глубины души возмущена откровениями соперницы. "Господи, женщина, что вы здесь делаете? Я сюда пришла, чтобы обелить себя. А вы сказали, что ... с ним. Ну да, с ним ... полстраны!", - негодовала 28-летняя Анастасия.

Напомним, личная жизнь Наташи Королевой и Тарзана вот уже два месяца находится в центре внимания. Все из-за того, что стриптизер изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей Сергей Глушко сам объявил на всю Россию. Теперь танцовщик то и дело признается в любви жене, пишет ей стихи. Королева своего благоверного после произошедшего всячески поддерживает, а все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко утверждала, что забеременела от мускулистого артиста. Она показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В душераздирающей беседе певица заявила, что простила 50-летнего мужа, а слова Шульженко о романе назвала подставой. Оказывается, Наташа сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИНаташа Королёва: досье KP.RU

Рекомендуемые