Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 27 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 27 октября 2020 года Фото: Александр БОЙКО

Третье гуманитарное перемирие. И все - впустую. Даже слово Трампа им не указ: Армения подтвердила взятие азербайджанской армией города Кубатлы в Карабахе. Прошел месяц, как в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан продолжают ежедневно обвинять друг друга в убийствах и геноциде.

ТАК УЖЕ МЕСЯЦ

"Освобождено село Ханлыг, Падар, а Тертер подвергается обстрелу, уничтожен квадрокоптер противника", - сообщает Минобороны Азербайджана.

"Мы на справедливом пути, мы едины как кулак. Это вечное единство", - подбадривает военных глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Он лично поздравил командиров воинских объединений, которые отличились в ходе "освобождения от оккупантов города Губадлы и нескольких сел Губадлинского района".

Алиев пожелал подчиненным новых "успехов в боях за Родину".

КАРАБАХ ОТСТУПАЕТ

"Военные Азербайджана заняли город Кубатлы (азербайджанское название – Губадлы) в Карабахе, - признали в Минобороны Армении.

"Несмотря на достигнутое через нас новое перемирие, армия Азербайджана нанесла ракетный удар с "марша" в направлении села Зардарашен Мартунского района. К 17:00 интенсивность огня вдоль границы Арцаха резко возросла. Вооруженные силы Азербайджана используют артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня ("Смерч") и танки на позициях армии обороны. Подразделения Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои, чтобы подавить атаку и отбросить их обратно на исходные позиции", - сообщает ведомство обстановку на фронте.

В ведомстве отмечают, что "заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы нарушила гуманитарный режим прекращения огня, не соответствуют действительности и носят явно провокационный характер".

"Противнику удалось продвинуться на фронте на ряде направлений. Иногда мы уступаем, но жизнь людей дороже всего. Это наша война на выживание. Армении удалось провести контрнаступление, которое помогло удержать свои позиции. В ходе обстрелов Азербайджана пострадали мирные жители. Бои продолжаются в ряде сел силами диверсионных групп противника", - заявил на вечернем брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

"Соглашение о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, достигнутое 25 октября при посредничестве Вашингтона, соблюдается", - заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.

“Армянская сторона с 08.00 26 октября полностью будет соблюдать режим прекращения огня, согласованный вчера в Вашингтоне при посредничестве США”, - подтвердил намерения премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

"В связи с возникшей ситуацией Министерство обороны Армении придает важность скорейшему введению четких параметров для поддержания режима прекращения огня и началу процесса обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, - просит политиков принять конкретные решения официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Напомним, внешнеполитические ведомства Армении, США и Азербайджана 25 октября, по итогам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и сопредседателями Минской группы ОБСЕ согласовали совместное заявление о гуманитарном перемирии, которое должно было наступить с 08.00 26 октября.