Трамп намерен с легкостью остановить войну в Карабахе

Трамп обещает остановить конфликт в Карабахе. Фото: REUTERS

Продолжая предвыборное ралли и выступая на очередном предвыборном митинге, президент США Дональд Трамп раздает положенные кандидату обещания.

Выступая в Нью-Гемпшире, Трамп заявил, что с легкостью разберется с конфликтом в Карабахе, на который претендуют Армения и Азербайджан.

«Мы разберемся с этим… Я называю это «легкий случай»… почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», - заявил Трамп, выступая перед избирателями.

Стоит признать, что на счету 45-го президента США уже есть опыт успешного и бескровного достижения договоренностей между странами и территориями, десятилетиями противостоявших друг другу. Трамп сыграл важную роль в процессе легитимизации Израиля арабскими странами, а также в начале переговоров о признании Сербией Косово. При этом американское участие в достижении мира в Афганистане, Ливии, на Корейском полуострове в период первой каденции администрации Трампа было, как минимум, бесполезным.

Через несколько часов прозвучало и заявление американского Госдепа, согласно которому Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Оно вступит в силу с 08:00 26 октября по местному времени.

Побывавшие в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и Армении заверили, что Баку и Ереван будут соблюдать перемирие, которое должно стать третьим по счету за последний месяц.

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