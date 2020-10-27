Мадлен Олбрайт: Русские устанавливали жучки в ООН, когда я встречалась с главой МИД России

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До выборов в США остаётся неделя, один из ключевых вопросов — как Вашингтон должен себя вести на внешней арене при новом (или старом) президенте.

Пытаясь нащупать ответ, один из самых закрытых (как для прессы, так и для «чужаков») американских клубов Council on Foreign Relations провёл онлайн-лекцию, наверное, самого авторитетного дипломата — Мадлен Олбрайт.

При первом сроке Билла Клинтона она была постпредом США в ООН, при втором, в 1997-2001 годах, — госсекретарём. То есть возглавляла Госдеп, отвечая за всю внешнюю политику.

На лекции (в онлайн-режиме) смог побывать и корреспондент «КП», записав самые интересные откровения 83-летнего ветерана американской внешней политики:

— Русские устанавливали жучки в ООН — когда я встречалась с министром иностранных дел России Евгением Примаковым, он знал наперёд всё, что я скажу, — поделилась воспоминаниями Олбрайт о своей работе в Организации Объединённых Наций.

Впрочем, углубляться в шпионские страсти госпожа Олбрайт не стала — и перешла к претензиям в адрес нынешних хозяев Белого дома (в отличие от её Демократической партии, Дональд Трамп — республиканец с кардинально иными взглядами на политику).

— Вы только посмотрите на бюджеты: Пентагон — примерно $750 млрд., Госдеп — $40-50 млрд. Это смешно! Госсекретарь и министр обороны должны более плотно сотрудничать и делиться бюджетами (в пользу Госдепа), — потребовала Олбрайт.

1997 г. Президент России Борис Ельцин и Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт во время встречи. Фото: Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Также, по её словам, внешнеполитическому ведомству США нужно «больше разнообразия», особенно в вопросах гендера (в переводе на человеческий язык: среди дипломатов должно быть больше геев, лесбиянок, трансгендеров и прочих «особых людей», которые сейчас, дескать, «недостаточно представлены»).

— Когда вы говорите об инструментах страны на внешней арене, то главный из них — это дипломатия. Нужно вернуть в Госдеп хороших дипломатов, которые ранее уже успешно послужили стране, — продолжала Олбрайт.

Правда, не уточнив, кого конкретно имеет в виду. Учитывая её принадлежность к Демпартии — возможно, Майкла Макфола, посла США в РФ времён Обамы, который в разгар «болотных» протестов начала 2012 года отметился встречами с российской оппозицией.

Впрочем, посетовала Олбрайт, корень проблем — в том, что американцам, как низам, так и верхам, иностранные дела за 2020 год стали просто не интересны:

— Последние дебаты — пример того, что люди увлечены именно внутренней политикой — коронавирусом, трудностями в экономике — куда больше, чем внешней.

Говоря о НАТО, экс-госсекретарь вновь упомянула Россию:

— Сейчас НАТО возвращается в Центральную и Восточную Европу, делая то же, что делали там русские (то есть создавая там свои базы в годы холодной войны — ред.). Россия могла бы стать частью новой системы, — сказала Олбрайт, впрочем, опять не уточнив: какая Россия, ельцинская или нынешняя, и на каких условиях.

— Главные вызовы для Америки — это СССР в прошлом и Китай сейчас, — таков был ее финальный вывод.

В конце — слушателей со своих компьютеров попросили проголосовать: какая страна, по их мнению, представляет для США наибольшую угрозу.

Итог: Китай — 63%; Иран — 4%; КНДР — 4%; Россия — 29%.

Членами CFR являются сливки общества – ведущие американские финансисты, политики, общественные деятели. Получается, что даже они устали от русофобской истерии, накрывшую США, и не верят в то, что именно русские являются главной угрозой Америке.

Похоже, итоги голосования Олбрайт разочаровали, но она настаивала:

— Россия — это очень специфическая угроза, она намеренно подрывают нашу демократию.