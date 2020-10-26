Байден объявил Россию главной угрозой для Америки

Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: REUTERS

Завершающий предвыборное ралли кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что «в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности представляет Россия».

Это заявление прозвучало в интервью Байдена американской телекомпании CBS.

Китаю Байден отвел роль «самого большого конкурента США», добавив, что внешняя политика Штатов в отношении Поднебесной должна фокусироваться на выборе подхода к Пекину.

- От того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил", – заметил он.

Разумеется, что немалая часть интервью была использована для критики конкурента Байдена – действующего президента США Дональда Трампа.

- Посмотрите, что он делает. Он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям. – посетовал Байден, упомянув при этом КНДР и Иран в качестве объектов негативного влияния Трампа на внешнюю политику США.

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