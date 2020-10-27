Голосу футбола Виктору Гусеву – 65 лет! Ярлык «Нефартовый» - это его проклятие и его признание

Голосу футбола Виктору Гусеву – 65 лет! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Честно говоря, поражен: 65 лет – голосу футбола Виктору Гусеву! Ну не совпадают мои ощущения от общения и голоса Виктора Михайловича и цифрой 65. Лет на 15 не совпадают.

Не могу назвать его голосом детства - потому что не только в детстве я смотрел футбол по его комментариям. С его тембром до сих пор связаны предвкушение, ощущение важности следующих 90 минут. И сейчас, когда сборную России показывают без его голоса, мне кажется, что это какая-то ненастоящая, невсамомделешняя сборная. В ней нет истории, глубины, и еще одним тоном, который связывал эту команду с моим детством, становится меньше.

Военный переводчик с боевым опытом в Эфиопии, участник спасательной операции застрявшего во льдах ученых-полярников, корреспондент и комментатор. Его отец возглавлял факультет в МГУ, дед – известный поэт и драматург, автор сценария фильма «Свинарка и Пастух» и «В 6 часов вечера после войны» - вел репортажи с парадов на Красной площади… Не биография – роман!

Но когда-то на Гусева повесили ярлык «нефартовый». Мол наши часто проигрывают в тех матчах, которые комментирует Виктор Михайлович, и, говорят, из-за этого его убрали из ТВ-эфира. Я не знаю, кто принимал это решение, но читал комментарии «болельщиков». В них очень много раздражающего бреда и признания собственной немощности – только слабые спортсмены и команды ищут оправдание своих неудач в голосе комментатора. Но это и признание Виктора Гусева – найдите еще такого человека, который только словом в комментаторской кабине определяет судьбы чемпионатов мира по хоккею и футболу! А больше всего вызывают симпатию то, как он сам относится к этой опале. Свою автобиографию Викторий Михайлович назвал «Нефартовый». «И» - ирония.

Виктора Гусева сейчас не хватает на ТВ. Без хайпа, без выдавливания эмоций, зато с винтажными сейчас словами «интеллигентность» и «ирония». Поэтому всегда очень радуюсь, когда сталкиваюсь с ним на церемонии «КП» «Футбольный Джентльмен года» и других вечерах и мероприятиях, которые он ведет.

Виктор Михайлович, с днем рождения! И не говорите никому, что вам 65 - не поверят.