Телекомментатор Виктор Гусев: «Однажды мой отец кинулся с кулаками на известного драматурга, который кричал гадости про Льва Яшина»

Виктор Гусев сейчас, как и все москвичи, - в режиме самоизоляции. Еще в середине марта известный телекомментатор и журналист уехал с семьей на свою дачу в районе Внуково. Весь мировой спорт, как известно, стоит на паузе. Нет игр в Российской Премьер-Лиге, в ведущих европейских чемпионатах. Поэтому самое время немножко вернуться в наше славное футбольное прошлое.

В этом году - ровно 30 лет, как умер величайший вратарь Лев Яшин. «Величайший» - это вовсе не из квасного патриотизма сказано. Яшин стал единственным за всю историю голкипером, которому вручили приз лучшего игрока мира - «Золотой мяч». Это было в 1963-м. В том же году московское «Динамо» выиграло чемпионат СССР, а маленького Витю Гусева болевший за динамовцев отец привел на матч любимого клуба. С тех пор Виктор Гусев - болельщик бело-голубых.

«СЛОЖНО БЫТЬ БОЛЕЛЬЩИКОМ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»»

- На первый матч меня привел отец… Кстати, самый первый матч, по-моему, был хоккейный. Но я даже не могу вспомнить, что была за игра, - рассказывает Гусев корреспонденту KP.RU. - А вот первый футбольный матч помню очень хорошо. Это был 1963 год. Московское «Динамо» играло со «Спартаком» и дело было не в Петровском парке, а в «Лужниках». Это была выездная игра для «Динамо». Так что мой первый стадион - «Лужники». Тогда «Динамо» выиграло 1:0. Гол забил нападающий Юрий Вшивцев (отыграл за бело-голубых 8 лет, забил более 50 мячей, - Авт.). А забил он в ворота… Владимира Маслаченко, вратаря «Спартака». (Маслаченко - чемпион Европы 1960 года, после завершения карьеры стал спортивным журналистом, телекомментатором, - Авт.) И мог ли я тогда представить, что в каком-то невероятном будущем я буду другом Владимира Никитовича, что мы будем вместе работать, комментировать матчи? Ну это как, я не знаю, если б мне сказали, что сейчас пришельцы к нам спустятся откуда-то сверху…

В этом году - ровно 30 лет, как умер величайший вратарь Лев ЯшинФото: фотохроника ТАСС.

- Ваш первый год на стадионе - это же последний большой чемпионский титул «Динамо»?

- «Динамо» тогда в 1963 году стало чемпионом. И кто бы мне тогда сказал, что «Динамо» в следующий раз будет чемпионом вообще неизвестно когда. Было только половинчатое чемпионство в 1970-е годы. (В 1976 году в СССР провели два чемпионата. Весенний выиграло «Динамо», осенний - «Торпедо». Интересно, что с тех пор оба клуба больше ни разу не выиграли чемпионат страны, - Авт.). И все. С тех пор мы все ждем, когда «Динамо» выиграет золотые медали. А тогда казалось - ну, после чемпионства 1964-й пропустим, а в 1965-м точно снова победим. Сложно быть болельщиком московского «Динамо»! И вот, после того матча в «Лужниках» мы с папой стали ходить на все домашние игры «Динамо» в Москве, на нашем стадионе и на выездные матчи с ЦСКА, «Торпедо» на их аренах. Все составы московского «Динамо» я знаю по годам!

«СТАДИОН ОСВИСТЫВАЛ ЛЬВА ИВАНОВИЧА»

- Вы видели вживую игру Льва Яшина?

- Да. Причем, я как раз застал очень сложные для него времена. Яшина обвинили в поражении нашей сборной на чемпионате мира 1962 года в Чили. (Сборная СССР выиграла групповой раунд, но в четвертьфинале уступила 1:2 хозяевам, чилийцам, - Авт.). И он вернулся сюда, начал играть за «Динамо» в чемпионате Советского Союза и ему не давали нормально работать в воротах, так скажем. Потому что стадион освистывал Яшина. Кричали какие-то оскорбительные вещи.

- Тогда тоже было принято кричать с трибун персональные гадости?

- Да не же. Болельщики тогда были гораздо спокойнее, чем сейчас. И это было что-то из ряда вон выходящее - чтоб вот так оскорбляли футболиста. Причем так массово и так постоянно, на всех матчах. И я помню, что однажды мой отец сцепился на трибуне с одним человеком, который кричал оскорбительные вещи про Яшина. При том, что мой отец - миролюбивый человек, профессор, биолог! (Михаил Гусев много лет возглавлял биологический факультет МГУ, - Авт.). Самое интересное, что тот человек оказался известным советским драматургом - его фамилию я вам говорить не буду. Но мой отец бросился на него с кулаками. По-моему, поначалу даже не узнав. Вот так было непросто. Но Яшин был моим кумиром.

- Сейчас мальчишки первым делом покупают футболки с фамилией игрока-кумира, просят подстричь их «под»… А тогда?

- У меня была «яшинская» кепка, черный свитер, как у Яшина, на котором мама вышила мне букву «Д» - он, как вы знаете, даже в матчах сборной выходил в этом «динамовском» свитере.

ЧЕЛОВЕК МИРА

- А лично пообщаться с Львом Ивановичем довелось?

- Да. Лев Иванович уже тогда закончил спортивную карьеру, работал в спорткомитете. И к нему в гости приехал легендарный футболист сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Вообще, Яшин был настоящим человеком мира. Не зная ни одного языка, кроме русского, он спокойно контактировал со всеми западными звездами - и с Пеле, и с Бобби Чарльтоном, и с тем же Беккенбауэром. А для них он был, наверное, примером советского человека - какими они хотели бы видеть всех нас: открытым, без предубеждений. Вот таким и был Яшин. И вот, Беккенбауэр приехал и мы с моим коллегой Михаилом Шлаеном (работал в Гостелерадио СССР, - Авт.) делали с ним интервью. Меня Михаил пригласил, чтобы я осуществлял контакт с Беккенбауэром - мы говорили по-английски. (Гусев по профессии - переводчик английского и французского, - Авт.). Приехал Яшин. И конечно, с ним было очень приятно общаться. Интересный, простой в общении человек. Встретиться вот так вот с легендой - конечно, это была моя мечта.

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