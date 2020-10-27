"Нервы жрали организм постепенно": Александр Домогаров объяснил резкую потерю веса

Александр Домогаров называет себя перфекционистом. Он давно научился расставлять приоритеты как в жизни, так и в профессии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александра Домогарова по праву можно назвать любимцем публики. Любое появление звезды театра и кино в свете вызывает неподдельный интерес. Совсем недавно многие переживали, куда же пропал кумир миллионов. Актер в последнее время нигде не появлялся и вел затворнический образ жизни. Лишь недавно он приступил к репетициям в Театра имени Моссовета. Однако внешний вид актера перепугал поклонников. Александр Юрьевич так похудел, что многие заподозрили у него тяжелую болезнь.

Александр Домогаров называет себя перфекционистом. Он давно научился расставлять приоритеты как в жизни, так и в профессии. Наверное, в этом и заключается секрет его успеха и всенародной любви.

Артист много лет привык просыпаться в полседьмого. Говоря о своем похудении, он признается - ничего специально для этого не делал, на диетах не сидел. "Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", - огорошил он признанием.

По его словам, после каждого выступления на сцене килограмма 1,5 уходит. В последнее время он потерял десять килограммов.

А при плотном рабочем графике он пьет препарат для бодрости и энергии. "И не только я этим пользуюсь, но и студенты, к примеру, во время сессии. Я не чувствую от него какого-то взрыва энергии, может, он на меня чисто психологически воздействует, как стимулирующее средство, которое помогает собраться", - цитирует знаменитость "СтарХит".

Домогаров сетует, что его редко приглашают сниматься. "Предложения бывают, но то, что предлагается, неинтересно. Были съемки «Гардемаринов» летом, мы сняли то, что хотели, Светлана Сергеевна Дружинина потом еще месяц работала в Крыму. Это уже пятая часть, которая будет состоять из двух: «Мир» и «Война». Первую закончили, подошли ко второй - батальным сценам. К ним приступим либо в конце весны, либо в начале лета", - поделился актер.

Он признается, что не любит выходить в сет. "Не тусуюсь, мне всегда есть чем заняться дома. Очень люблю рыбалку. Сейчас вот холодает, форель пошла, щука. Два дня подготовки, потом в семь часов утра на воду, и можно так до пяти-шести вечера просидеть, даже не замечаешь, как проходит время", - говорит звезда.