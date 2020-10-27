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Общество

Залог хорошей экологии: модернизация производства и наши привычки

Движение к чистой окружающей среде должны делать и промышленники, и граждане
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Алина Рыбина, замгендиректора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Титан», член экспертного совета Российского экологического движения

Алина Рыбина, замгендиректора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Титан», член экспертного совета Российского экологического движения

Фото: Артем КИЛЬКИН

На экологических форумах уже давно собираются не только экологи. Одни из главных участников – это промышленные корпорации. Ведь от того, какие технологии они внедряют, зависит качество окружающей нас среды. Как производственные компании могут влиять на экологическую культуру? Об этом в кулуарах XI Международного форума «Экология» рассказали представители группы «Титан».

ЭКОСУББОТА, ИЛИ О ПОЛЬЗЕ НОВЫХ ПРИВЫЧЕК

- Есть свои принципы работы для промышленных предприятий. Помимо той деятельности, которая курируется надзорными органами, каждая компания разрабатывает свою социально-корпоративную ответственность. Мы в компании решили, что наша главная история, которая пойдет в рамках социально-корпоративной ответственности, - это программа экологизации, - говорит Алина Рыбина, замгендиректора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Титан», член экспертного совета Российского экологического движения.

По ее словам, в этом году в компании отошли от истории субботников и пошли в сторону формирования экосознания, работы с привычками.

- По большей части у нас отсутствует экологическая инфраструктура. Но все начинается с разумного потребления. Например, идешь в супермаркет и перестаешь пользоваться покупными пакетами, которые потом складируются на мусорных полигонах. Вместо этого идешь с модной, красивой авоськой. Ты отказываешься от одноразовых стаканчиков в пользу своей кружки. Для многих людей такие привычки только входят в ежедневный обиход, - поясняет Алина Рыбина.

Суть привычек в том, что они автоматизируют жизненные процессы. Не нужно подключать силу воли, чтобы выполнить давно знакомые действия.

- Вместе с экспертами из Российского экологического движения мы пытаемся внедрить более 20 привычек за 21 день. Суть акции - каждую субботу осваивать одну экологическую привычку и подключать ее в свой ежедневный рацион действий, - говорит Алина.

По ее словам, эффективность таких мероприятий резко вырастает, если создавать вокруг себя экологическое пространство. В том числе окружать себя единомышленниками, которые мотивируют новичков присоединяться к полезным для окружающей среды практикам. Например, как это делают те, кто хочет похудеть или добиться хороших результатов в спорте.

- Чтобы сформировать новую привычку, лучше находиться в числе единомышленников. Мы таких людей собираем в чаты. Они друг друга поддерживают. Начинают скидывать фото, инсайты писать, добавлять новые интересные привычки. Работают на поддержку друг друга, чтобы не соскочить. Это не такие уж сложные вещи, - поясняет Алина Рыбина.

Алексей Обухов, директор юридического департамента группы компаний «Титан»

Алексей Обухов, директор юридического департамента группы компаний «Титан»

Фото: Артем КИЛЬКИН

БОРЬБА ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Тем не менее только за счет формирования эко-привычек справиться с загрязнением окружающей среды не получится. Большую роль здесь играют программы, которые реализуют крупные промышленные предприятия в рамках собственной модернизации. К примеру, государственная программа «Чистый воздух» направлена на снижение выброса в десяти городах России, в том числе Омске, на 20%.

- Мы запустили корпоративную программу «Чистый воздух» на нашем крупнейшем предприятии «Омский каучук». Уже реконструировали одно из крупнейших производств фенола и ацетона с использованием наилучших доступных технологий. Следующее мероприятие – мы заменили на 90% все старые насосы, которые были на заводе. Установили наносы с двойными торцевыми уплотнителями. Они не позволяют пропускать в атмосферу разные негативные вещества. И последний этап, к которому мы уже приступили, это строительство закрытого налива железнодорожных и автоцистерн. Это не позволяет испарениям попадать в атмосферу, - перечисляет Алексей Обухов, директор юридического департамента группы компаний «Титан».

При этом промышленные предприятия далеко не главные загрязнители воздуха. В большинстве городов больше выбросов исходит от автомобилей. В группе компаний «Титан» планируют реализовывать сразу два проекта, которые позволят меньше загрязнять атмосферу.

- Во-первых, это строительство установки по производству ЭТБЭ – этил-трет-бутилового эфира. Это присадка к бензину, которая повышает октановое число. Бензин с такой присадкой значительно меньше загрязняет атмосферу, чем обычные бензины. Во-вторых, мы уже реализовали проект по строительству установки по производству изопропилового спирта. Сейчас он используется как антисептик, но у него есть второе назначение – в автохимии. Изопропиловый спирт используется вместо опасного метанола. И если мы продолжим двигаться в этом направлении, то даже раньше 2024 года сможем снизить автомобильные выбросы на 20% и более, - поясняет Алексей Обухов.

СПРАВКА «КП»

Ежегодный международный форум «Экология» проходит при поддержке профильного комитета Государственной Думы РФ и Минприроды России. Он проводится с 2009 года и является авторитетной общественной площадкой для обсуждения глобальных трендов экологического развития, обмена опытом и установления диалога между властью, бизнесом и обществом.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Российское экологическое движение

https://red.help/

ЭкологияБИЗНЕС-ПРЕСС

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