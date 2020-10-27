Залог хорошей экологии: модернизация производства и наши привычки

Алина Рыбина, замгендиректора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Титан», член экспертного совета Российского экологического движения Фото: Артем КИЛЬКИН

На экологических форумах уже давно собираются не только экологи. Одни из главных участников – это промышленные корпорации. Ведь от того, какие технологии они внедряют, зависит качество окружающей нас среды. Как производственные компании могут влиять на экологическую культуру? Об этом в кулуарах XI Международного форума «Экология» рассказали представители группы «Титан».

ЭКОСУББОТА, ИЛИ О ПОЛЬЗЕ НОВЫХ ПРИВЫЧЕК

- Есть свои принципы работы для промышленных предприятий. Помимо той деятельности, которая курируется надзорными органами, каждая компания разрабатывает свою социально-корпоративную ответственность. Мы в компании решили, что наша главная история, которая пойдет в рамках социально-корпоративной ответственности, - это программа экологизации, - говорит Алина Рыбина, замгендиректора по корпоративным коммуникациям группы компаний «Титан», член экспертного совета Российского экологического движения.

По ее словам, в этом году в компании отошли от истории субботников и пошли в сторону формирования экосознания, работы с привычками.

- По большей части у нас отсутствует экологическая инфраструктура. Но все начинается с разумного потребления. Например, идешь в супермаркет и перестаешь пользоваться покупными пакетами, которые потом складируются на мусорных полигонах. Вместо этого идешь с модной, красивой авоськой. Ты отказываешься от одноразовых стаканчиков в пользу своей кружки. Для многих людей такие привычки только входят в ежедневный обиход, - поясняет Алина Рыбина.

Суть привычек в том, что они автоматизируют жизненные процессы. Не нужно подключать силу воли, чтобы выполнить давно знакомые действия.

- Вместе с экспертами из Российского экологического движения мы пытаемся внедрить более 20 привычек за 21 день. Суть акции - каждую субботу осваивать одну экологическую привычку и подключать ее в свой ежедневный рацион действий, - говорит Алина.

По ее словам, эффективность таких мероприятий резко вырастает, если создавать вокруг себя экологическое пространство. В том числе окружать себя единомышленниками, которые мотивируют новичков присоединяться к полезным для окружающей среды практикам. Например, как это делают те, кто хочет похудеть или добиться хороших результатов в спорте.

- Чтобы сформировать новую привычку, лучше находиться в числе единомышленников. Мы таких людей собираем в чаты. Они друг друга поддерживают. Начинают скидывать фото, инсайты писать, добавлять новые интересные привычки. Работают на поддержку друг друга, чтобы не соскочить. Это не такие уж сложные вещи, - поясняет Алина Рыбина.

Алексей Обухов, директор юридического департамента группы компаний «Титан» Фото: Артем КИЛЬКИН

БОРЬБА ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Тем не менее только за счет формирования эко-привычек справиться с загрязнением окружающей среды не получится. Большую роль здесь играют программы, которые реализуют крупные промышленные предприятия в рамках собственной модернизации. К примеру, государственная программа «Чистый воздух» направлена на снижение выброса в десяти городах России, в том числе Омске, на 20%.

- Мы запустили корпоративную программу «Чистый воздух» на нашем крупнейшем предприятии «Омский каучук». Уже реконструировали одно из крупнейших производств фенола и ацетона с использованием наилучших доступных технологий. Следующее мероприятие – мы заменили на 90% все старые насосы, которые были на заводе. Установили наносы с двойными торцевыми уплотнителями. Они не позволяют пропускать в атмосферу разные негативные вещества. И последний этап, к которому мы уже приступили, это строительство закрытого налива железнодорожных и автоцистерн. Это не позволяет испарениям попадать в атмосферу, - перечисляет Алексей Обухов, директор юридического департамента группы компаний «Титан».

При этом промышленные предприятия далеко не главные загрязнители воздуха. В большинстве городов больше выбросов исходит от автомобилей. В группе компаний «Титан» планируют реализовывать сразу два проекта, которые позволят меньше загрязнять атмосферу.

- Во-первых, это строительство установки по производству ЭТБЭ – этил-трет-бутилового эфира. Это присадка к бензину, которая повышает октановое число. Бензин с такой присадкой значительно меньше загрязняет атмосферу, чем обычные бензины. Во-вторых, мы уже реализовали проект по строительству установки по производству изопропилового спирта. Сейчас он используется как антисептик, но у него есть второе назначение – в автохимии. Изопропиловый спирт используется вместо опасного метанола. И если мы продолжим двигаться в этом направлении, то даже раньше 2024 года сможем снизить автомобильные выбросы на 20% и более, - поясняет Алексей Обухов.

СПРАВКА «КП»

Ежегодный международный форум «Экология» проходит при поддержке профильного комитета Государственной Думы РФ и Минприроды России. Он проводится с 2009 года и является авторитетной общественной площадкой для обсуждения глобальных трендов экологического развития, обмена опытом и установления диалога между властью, бизнесом и обществом.

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