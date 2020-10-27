«Деньги к деньгам»: внучка Ротару показала взрослого жениха из списка Forbes

Красавица София-младшая устроила личную жизнь в Америке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Единственная внучка Софии Ротару, названная в ее честь, переехала на ПМЖ в Нью-Йорк ещё в прошлом году. Модельная внешность, разговорный английский и, конечно, деньги семьи помогают 19-летней Соне Евдокименко реализовать свою американскую мечту. Сегодня она модель, певица, будущий дизайнер, а также завидная невеста.

В своём Инстаграме София редко демонстрирует подробности личной жизни, но на днях девушка сделала исключение. На коротеньком видео из парка внучка Ротару предстала в компании симпатичного парня, личность которого подписчики вычислили в считанные часы.

Новым бойфрендом Сони оказался молодой IT-предприниматель родом из Украины Денис Жаданов. В свои 31 он занимает пост вице-президента компании по разработке мобильных приложений Readdle, которую ещё в студенчестве организовал со своими друзьями-сокурсниками. Два года назад американский Forbes включил украинского айтишника в ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет, и это не просто так. Денис всего добился сам, пройдя путь от маленького проекта в однокомнатной одесской квартире до успешной компании, продукты которой известны по всему миру. Сегодня у потенциального родственника Ротару сотни корпоративных клиентов, офисы в Украине, Европе и США и амбициозная цель: создать приложение, которое изменило бы к лучшему жизнь 1 миллиарда (!) человек.

- Достойная пара, деньги к деньгам, - одобрили подписчики выбор 19-летней Софии.

Судя по всему, девушка уже успела познакомить жениха со своей знаменитой бабушкой и родителями. По крайней мере, в соцсетях на Дениса подписаны все члены ее семьи.

Впрочем, серьезные отношения внучке Ротару уже приписывали. В прошлом году стало известно, что красавица Соня встречается с французским бизнесменом Марко Дэменилом. Поговаривали, что пара даже собиралась в ЗАГС, после того, как София, сверкая кольцом на безымянном пальце, познакомила любимого с бабушкой. Но Марко пропал из Инстаграма (читай - из жизни) Софии так же внезапно, как и появился.