NASA про воду на Луне: она откуда-то берется и что-то её там удерживает

Чем больше воды на Луне, тем легче будет там обосноваться. А ученые находят все новые и новые запасы живительной влаги на, казалось бы, совершенно сухом небесном теле.

Воду на Луне – в виде льда, конечно, впервые нашли еще 10 лет назад. Обнаружили в глубоких, темных и холодных кратерах, расположенных на полюсах. Обрадовались и этому, решив, что в иных – более теплых и освещенных солнцем местах - воды быть не может. Давно бы улетучилась, даже если бы откуда-то взялась.

Однако, то ли ученые заблуждались, то ли чего-то недопоняли тогда, но «новая» вода на Луне нашлась именно там, где ее совсем не ждали. Характерные следы «настоящей», не связанной в минералах, воды обнаружила стратосферная обсерватории SOFIA (NASA’s Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). Её телескоп, оснащенный инфракрасной камерой (Faint Object infraRed CAmera), установлен на борту самолета «Boeing 747SP». Летая на высоте 15 километров, он наблюдает за нашим естественным спутником – ловит излучения - в рамках совместного проекта NASA и Немецкого аэрокосмического центра.

Воду на поверзхности Луны - в ее умеренных широтах- обнаружили летающая обсерватория NASA.

Водой, как показали недавние наблюдения, «забрызган» кратер Клавиус (Clavius Crater), расположенный в южном полушарии Луны на её видимой стороне. Вода в нём распределена по участкам площадью примерно в 40 тысяч квадратных километров. Её – порядка 412 частей на миллион. Не густо – в пустыне Сахара примерно в 100 раз больше. Но вода на Луне есть. Исследователи сообщили об этом на сайте американского космического агентства и в журнале Nature Astronomy.

Каким образом вода оказалась в умеренных широтах, ученые пока не знают.

- Вода откуда-то берется и что-то её там удерживает, - недоумевает Кейси Хонниболл (Casey Honniball), руководившая исследованиями со стороны NASA. Но подозревает, что вода может быть распределена по всей поверхности Луны, а не только по её отдельных закоулкам.

Поиски лунной воды будут продолжены – в других местах. Параллельно ученые попробуют точнее оценить её запасы.

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

По пояс, а где-то и по шейку

То, что Луна отнюдь не сухая, стало известно еще много лет назад. Анализы лунного грунта, который доставили на Землю советские автоматические станции и американские астронавты, демонстрировали: вода в связанном виде входит в состав местных минералов. Её там - от 64 частей на миллиард до 5 частей на миллион. Не так уж и мало.

Ученые, которые провели не так давно повторный анализ, свидетельствуют: если «выдавить» всю воду, запертую внутри пород Луны, и разлить её по поверхности, то образуется слой толщиной в 1 метр. Почти по пояс.

В том, что на Луне есть не связанная, а настоящая - замерзшая - вода ученые экспериментально убедились в 2009 году, отправив в кратер Кабеус (Cabeus) ступень ракеты «Центавр», прежде состыкованную с зондом LCROSS, и сам зонд. Анализ взметнувшегося облака взрыва и позволил обнаружить заветные молекулы H2O.

В 2009 году пары лунной воды поднял взрыв от удара ступенью ракеты по кратеру.

В том же 2009 году специалисты NASA обработали данные, полученные с помощью радаров зонда «Чандраян-1» (Chandrayaan-1) индийского космического агентства (Indian Space Research Organization). И поняли: настоящей воды, скрытой, правда, под слоем грунта, на Луне больше, чем можно было бы себе представить. Гораздо больше. На сравнительно небольшом участке в районе северного полюса нашего естественного спутника они обнаружили аж 40 кратеров, заполненных льдом. Диаметры кратеров - от 2 до 15 километров. Воды в них не менее 600 миллионов тонн. Это почти кубический километр - в общей сложности огромное озеро. Местами глубокое.

В 2018 году «Чандраян-1» пригодился еще раз. Благодаря прибору под названием Moon Mineralogy Mapper (МММ), установленному на его борту, астрономы из Гавайского и Брауновского университетов (University of Hawaii and Brown University) вместе с коллегами из NASA (Ames Research Center in California’s Silicon Valley) впервые увидели обнаженный лунный лед – эдакие «катки», залитые в полярных и приполярных областях. Там, где всегда жуткий мороз.

Расположение замерзших водоемов на Южном (слева) и Северном полюсах Луны.

И вот новое открытие: вода на всей лунной поверхности. Оно внушает оптимизм будущим покорителям внеземных просторов – не придется завозить воду с Земли. Своей, добытой прямо на Луне, хватит, чтобы и напиться, и помыться, и произвести ракетное топливо.