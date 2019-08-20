Оправдание смертного греха

Испанский биолог Джон Медина в своей нашумевшей книге «Ген и семь смертных грехов» обосновал существование феномена лени с биологической точки зрения. По его мнению, «у каждого человека есть что-то вроде сознания-будильника, работающего как часы и посылающего нам сигналы из мозга». И именно этот внутренний «будильник» составляет нам расписание, по которому должен жить наш организм. А сама программа, включающая и выключающая «звонок», записана в генах. Поэтому они - гены - и несут всю ответственность за наше нежелание работать, праздность или уныние. Но зачем человеку нужны гены, отвечающие за «лень»?

На днях ответ на этот вопрос, по-видимому, был найден. Ирландских ученых всегда удивляло: почему большинство людей с пеленок и до старости без энтузиазма изучают новое? Будь то школьный урок или овладение компьютером. И вот недавние исследования показали: пассивность в восприятии всего нового заложена в генах каждого из нас. У одних эта особенность более развита, у других - менее. А досталась она нам по наследству от древних людей, которым приходилось объединяться в племена, чтобы добыть пищу на охоте. Ведь им иногда приходилось голодать по несколько дней. А как известно, в процессе мышления мозг использует до 60% энергии, вырабатываемой организмом. Таким образом, для сохранения энергии и сил, люди просто меньше думали и всю энергию направляли только на добывание пищи.

Да и вообще без лени долго не проживешь. Людям просто необходимо время от времени баловать себя бездельем, чтобы «перезарядить свои батареи». Так считает доктор Медина. Каждый из нас может вспомнить случаи, когда плодотворные идеи и решения приходили в наши головы в те моменты, когда мы полностью отрешались от напряженной работы по их поиску. Более того, социологические исследования немецкого профессора Питера Акста показали, что лентяи и бездельники часто живут дольше и работают, когда захотят, лучше. Многие из них даже становятся гениями.

- Те, кто умеет бездельничать по-настоящему, многого достигают в жизни, - считает психолог Алексей Миронов. - Вспомните Илью Муромца: 33 года провалялся на печи, а потом встал и совершил много подвигов. А если перегружаться, то можно и умереть. Джек Лондон, например, напряженно работая сутки напролет, написал много бессмертных произведений, но сам скончался в первом же за свою 40-летнюю жизнь отпуске. Сгорел как свечка, потому что не осталось жизненных сил. В «определенных дозах» именно лень позволяет неторопливо обдумать важные решения и сохранить жизненные силы для грядущих свершений.

Научитесь бездельничать

Вообще, по законам природы, яркие личности не спешат раскрыть свои таланты. Любимцами учителей никогда не были Байрон, Дарвин, Черчилль, Пикассо. За Альбертом Эйнштейном в школе установилась прочная репутация тугодума. Почти у всех гениев в школьных характеристиках отмечалось: не без способностей, но с ленцой. И вообще средние способности в детстве, неблестящие успехи в юности, скромное начало трудовой деятельности - схожие черты биографий многих выдающихся людей.

Не помогает ли им природный инстинкт распределять время, чтобы созреть, усвоить, сосредоточиться? А непомерные амбиции, стремление ошеломить окружающих своим «звездным часом» просто съедают жизненные силы. По мнению ученого Калифорнийского технологического института Карла Андерсона, взлет таланта приходится на 26 лет, до этого возраста торопиться некуда.

Ирландских ученых всегда удивляло: почему большинство людей с пеленок и до старости без энтузиазма изучают новое?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другой американский профессор Арнольд Людвиг проанализировал биографии более 1000 человек, ставших гордостью мировой цивилизации, пришел к выводу, что, помимо данных, заложенных природой, для трансформации таланта в гениальность нужна особая психическая среда. Об этом, кстати, хорошо знали наши предки. Вот почему философы древности считали главным правилом хорошего воспитателя научить ребенка терять время. Звучит парадоксально при нашем стиле жизни.

Наши дети в постоянном возбуждении: школа, репетиторы, занятия музыкой и спортом, наконец, просто телевизор не оставляют им возможности поскучать. А скука - прекрасное средство для развития воображения. Без воображения нет гения. Недаром Эйнштейн говорил, что воображение важнее знания.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Доктор медицинских наук Валерий Иванов:

- Периоды лени и бездействия - это смены рабочего режима, позволяющие организму нормально функционировать. Люди, которые всегда и во всем спешат, добровольно приближают свою гибель, нарушая естественный ход биоритмов в организме. А он таков, что каждые 2 часа - а это 10 - 12 раз в сутки - замедляется восприятие действительности и организм в это время отдыхает. Если этого не учитывать, то перегрузки неизбежны. Джек Лондон, напряженно работая сутки напролет, написал много бессмертных произведений, но сам скончался в первом же за свою 40-летнюю жизнь отпуске. Сгорел, как свечка, потому что не осталось жизненных сил.

Cоциологические исследования показали, что лентяи и бездельники часто живут дольше и работают, когда захотят, лучше.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литературовед Виталий Ахромович:

Мы копим силу, предаваясь лени

- Почти всякая русская народная сказка несет в себе странное предупреждение: «Не торопись, подожди, расслабься». В сказке «По щучьему велению» Емеля-дурачок лежит-лежит на печи и вдруг становится молодцом-удальцом, получившим не только царскую невесту, но и царство в придачу. Вывод ясен: Емеля, предаваясь лени, накопил в себе силу и энергию. И все Иванушки-дурачки благодаря лени в свое время становятся удальцами.